Ce qui se cache derrière L’habitude des ruines : Le sacre de l’oubli et de la laideur au Québec

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ? Quel message vouliez-vous faire passer ?

J’ai voulu L’habitude des ruines comme un pavé lancé contre notre nonchalance et nos démissions collectives en matière de sauvegarde du patrimoine. C’est à la fois un réquisitoire pour la beauté et la mémoire, et à la fois un livre amoureux du Québec, de ses lieux, de ses récits, de ses légendes ordinaires. J’aimerais que les lecteurs retiennent à quel point nous nous berçons d’images empruntées, au Québec. Et à quel point ces images et imaginaires de substitution nous conduisent à errer dans des villes interchangeables comme des coquilles creuses, trop souvent réduites à leur fonctionnalité muette. Il importe de prendre conscience de cette aliénation, de cette confiscation que l’on s’impose collectivement. Consentir à la démolition planifiée de notre patrimoine, c’est accepter de nous voir collectivement aveuglés, amputés de notre sens de la durée.