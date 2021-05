Ce qui se cache derrière Mimose & Sam : Mission hibernation

Cathon est autrice et artiste. Depuis 2011, elle publie des bandes dessinées humoristiques, des albums jeunesse et des fanzines décalés souvent inspirés de la littérature de genre et de la culture populaire. Elle habite et travaille à Montréal.

Comment s’est déroulée la création de cette œuvre ?

Mimose & Sam : Mission hibernation est le troisième tome de ma série. J’ai donc vécu la création de l’album un peu comme des retrouvailles avec des amis. C’était une occasion pour moi de reprendre mes personnages et leur univers, et de les développer davantage, de les enrichir. J’ai l’impression de connaître ces personnages depuis longtemps maintenant que leur personnalité est bien définie, et qu’il est donc de plus en plus facile et amusant pour moi d’imaginer leurs actions et leurs réactions au fil des aventures que je leur fais vivre. Les deux premiers tomes de la série étaient écrits sous forme de petites enquêtes visant à familiariser les enfants avec le genre policier. Pour ce troisième tome, j’avais envie d’amener la série dans une direction un peu différente, de renouveler le concept en m’éloignant du genre policier classique, mais en illustrant quand même une situation de résolution de problème et d’entraide.

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ? Cet album aborde le thème de l’hibernation chez les insectes et les animaux, et de leur choix d’habitat lors des longs mois d’hiver. Ruches, galeries, terriers ou nids, tous les choix sont bons pour se mettre à l’abri du froid, puis dormir jusqu’au printemps (ou pas !) L’importance d’avoir une routine et de saines habitudes de sommeil est également abordée avec humour : les trucs secrets des différents animaux et insectes du livre rappellent de vraies stratégies pour se préparer à aller dormir : boire une tasse de lait chaud, porter son pyjama préféré, compter les moutons, lire au lit, se chantonner une berceuse… J’ai eu beaucoup de plaisir à faire la recherche et à apprendre moi-même ces informations, et j’ai voulu transmettre ce plaisir à travers mon album.

///

Un extrait de Mimose & Sam : Mission hibernation

***

Mimose & Sam : Mission hibernation, de Cathon, Comme des géants