Ce qui se cache derrière Okinum

Comment s’est déroulée la création de ce livre ?

Okinum est le premier texte que j’écris. Il est né de l’envie de creuser mon rapport aux rêves et de sonder la récurrence de certains messages ou signes dans nos vies. Le point de départ de l’écriture de cette pièce, c’est la visite récurrente dans mes rêves d’un castor géant qui me souffle des paroles à l’oreille, dont j’essaie de déchiffrer la signification par le truchement d’une transposition scénique. Tout naturellement, des liens ont commencé à émerger entre les castors, les tactiques gouvernementales d’assimilation des Autochtones et mon cheminement à la suite d’un diagnostic de cancer de la gorge. Okinum veut dire « barrage» en anishinaabemowin. L’image du barrage de castor devient ici une métaphore pour signifier à la fois ce qui nous protège et ce qui nous entrave.

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ? Quel message vouliez-vous faire passer ?

Dès le départ, j’avais envie de faire coexister plusieurs langues sur scène et de faire partager mon processus d’apprentissage de l’anishinaabemowin. Les langues autochtones naissent du territoire et offrent une autre vision du monde et de notre rapport à celui-ci. En jumelant cette langue au français, j’avais envie de faire des mots une musique pour faire jaillir la poésie qui, elle, est contenue dans les images.