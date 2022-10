Ce qui se cache derrière Partie de chasse au petit gibier entre lâches au club de tir du coin

Un extrait de Partie de chasse au petit gibier entre lâches au club de tir du coin

On pourrait fumer des cigarettes ensemble dans la neige.

Elle aurait dû dire non. Elle avait bu une bouteille de rouge l’estomac à moitié vide et elle aurait dû dire non. Ce soir-là et tous les soirs qui ont suivi. Hier soir y compris. Mais Iris ne voulait pas passer pour une fille timide ou chiante ou stupide. Et il était si grand. Beau. Intelligent. Elle avait été, comment on dit… pleine d’espoir.

Mais cet espoir est sur son déclin à présent.

Elle s’extirpe du sofa et se traîne jusqu’au lavabo de la salle de bain. Le miroir. Des poches de chair molle pendent sous ses yeux. Brailler accélère l’apparition des signes du vieillissement. La soirée d’hier bat brutalement la mesure derrière ses vaisseaux capillaires. Elle s’envoie de l’eau froide dans le visage et se repasse le film de la veille en se brossant les dents. L’intérieur de ses cuisses brûle et elle se souvient vaguement d’avoir eu un rapport sexuel. Il a gardé sa chemise. Ils ne se sont pas glissés sous les draps. Après, elle a pleuré en silence, couchée sur l’édredon. Avant que son téléphone à lui sonne dans la poche interne de son manteau. Ce son urgent et étouffé annonçant que la nuit prendrait une tournure amère. Encore plus amère. Pour Iris, en tout cas.

Puis, il y a eu des cris. Elle se rappelle clairement les cris. Elle sur le sol, ses mains qui empoignent l’arrière de son manteau à lui, après qu’elle s’est enfargée dans des chaussures mouillées près de la porte. Les supplications chargées de honte profonde mélangée à une détermination sauvage. Elle qui le regarde se frayer un chemin hors de la cour en se berçant d’avant en arrière, mue par l’urgence qui habite l’animal prisonnier d’une cage bringuebalante, ses paumes frappant la vitre à double épaisseur.

Entré en elle et sorti d’elle en moins d’une heure.

C’est crissement scandaleux, même venant de ta part, lui a-t-elle écrit dans une tentative de l’estropier.