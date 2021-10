Ce qui se cache derrière Poèmes 1938-1984

Née à Montréal, Marie Frankland est traductrice littéraire spécialisée en roman et en poésie ainsi qu’adaptatrice pour le doublage. Elle a remporté le prix John-Glassco pour sa traduction du recueil The Rocking Chair, d’A.M. Klein, en plus d’avoir été finaliste au prix de traduction de la Quebec Writers’ Federation. Elle est en lice pour les Prix littéraires du Gouverneur général pour la troisième fois.

Comment s’est déroulée la traduction de ce livre ?

Elle fait suite à une rencontre littéraire marquante pour moi. J’ai traduit The Assumption of the Rogues and Rascals (L’arrogance des vauriens, Les Allusifs) – qui en quelque sorte complète le mouvement amorcé dans À la hauteur de Grand Central Station je me suis assise et j’ai pleuré – en 2013, puis la biographie d’Elizabeth Smart en 2016 (Le cœur jamais éteint, Leméac). Je me suis entièrement reconnue dans cet être. Le projet de traduire l’ensemble de ses poèmes versifiés s’est imposé. Les Éditions du Noroît m’ont permis de le faire. Le travail s’est échelonné sur quelques années, les versions se sont succédé. Elles furent innombrables et pourraient être tout autres.

Quel message avez-vous retenu de ce livre ?

Que l’obéissance et la révolte ne sont pas des choses contradictoires.

Qu’il y a de l’héroïsme là où on ne le devine pas.

Un extrait de Poèmes 1938-1984

Cette souffrance est-elle justifiée ?

Figée comme un monstrueux mort-né

Dans une panique de Noël :

Une in-enveloppable

Et in-submersible

Mélancolie.

Si la mémoire travaillait

Plus de trois jours par semaine

L’euphorie franchirait ma porte

Vêtue d’habits étincelants

Mais je ne me rappelle plus mes amours

Ni le confort chaleureux

Des encouragements d’autrefois.

Courage est bien le mot

Mais je dois rassembler toutes mes forces

Pour pouvoir porter la foi

Tel un famélique jumeau

Jusqu’au désespoir repu.

Encore quelques heures

Et les gens et la joie

Chasseront cet état.

Les simples faits. Je sais. Je le sais ? Vraiment ? Mais non.

Je ne commettrai pas le péché

De souffrance injustifiée,

Quatre jours à se vautrer

Dans une liaison obscène

Avec une brute qui abuse

De moi quand personne ne regarde.

Combien jadis je rêvais

De silence et de solitude.

Car un jour ou deux plus tard

Descendaient des anges

Apparus de nulle part

Pour m’ouvrir les cieux

Par une consommation constante

Indépendante des choses

Et des circonstances humaines

Toute la journée, toute la nuit,

Dans un long long amen.

Mais ils se sont envolés

Comme à leur habitude

Pourquoi reviendraient-ils ?

Pourquoi continuer à espérer

Leur prodigieux sauvetage ?

J’y renonce. Ils sont partis

Avec raison.

Pourquoi s’attarderaient-ils

À une psyché si repoussante

Pour brancher des fils arrachés

Que ne parcourt nulle électricité ?

Les corbeaux tournoient

Dans un champ aride

Les génisses ruminent

Les oisillons se tapissent

Dans un buisson froid

L’horloge fait tic-tac

Les murs grognent

Chaque arbre

Dénonce la futilité.

Des paquets tout emballés

Sont pleins de déchets.

L’esprit est las, la chair l’est encore plus

De tout ce qui les entoure

Le message apparaît soudainement :

Le désespoir est partout.

Pourquoi alors cette douleur ?

Cette souffrance injustifiée ?

Pourquoi je ne sais pas

Pourquoi je souffre tant ?

Dans la petite pièce

Que j’arpente à l’infini

Je suis aveugle, sourde et hébétée

Déformée par la mélancolie.