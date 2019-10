Ce qui se cache derrière Portages

Louis-Thomas Plamondon est né en 1984 à Québec. Ses études en biologie, en design et comme professeur de yoga l’ont mené à choisir le geste créateur comme médium d’exploration de l’identité et de notre rapport au monde.

Comment s’est déroulée la création de ce livre ?

De manière très organique ! L’intention première était de distiller mes propres expériences de contemplation en nature au fur et à mesure que je les vivais. Puis vint l’idée de créer des images qui me permettraient d’y retourner pour mon propre plaisir. Et par effet d’entraînement, je me suis retrouvé à plonger plus que je ne l’ai jamais fait dans ces contemplations. Pour nourrir encore et encore l’écrit. Au point où je me suis retrouvé avec quelque chose de complètement nouveau, qui jouait avec les impressions comme on joue avec les odeurs dans la composition d’un parfum. Jusqu’à ce que l’envie naisse d’en partager l’artefact (écrit). D’où le processus d’édition.

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ? Quel message vouliez-vous faire passer ?

Je désire amener le lecteur dans de courts instants de contemplation méditative. De les amener dans les sensations, au-delà du sens du mot et dans une expérience qui est soutenue par les multiples sens des vers. Après tout, la méditation n’a-t-elle pas pour but de transcender la dimension du sens pour nous ramener vers (les sensations du) présent ?

Un extrait de Portages

jour oblique l’automne

tu observes

le tressage des empreintes

s’éloigner en forêt

le froid pénètre

ta barbe d’épave au vent

comme une panne profonde

les lèvres à vif tu reconnais

le passage ouvert

à la bête

—

le regard au loin

ton pouce esquisse

la posture d’un arbre

le souvenir d’un feu

s’impose comme un

mot sur la langue

ta poitrine porte

toute l’ampleur

du territoire

***

Portages, par Louis-Thomas Plamondon, La Peuplade