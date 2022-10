Ce qui se cache derrière Seeker

Marie-Claude Verdier est autrice dramatique et traductrice. Son premier texte, Paradise.com, a été inclus dans le spectacle Les Zurbains du Théâtre Le Clou en 1999. Sa pièce Andy’s gone est une adaptation in situ interactive avec casques audio de la tragédie Antigone. Créé par le metteur en scène Julien Bouffier, le spectacle a fait plus de 200 représentations en France ; une collaboration qui s’est poursuivie avec les spectacles La Faille et De vos yeux. Détentrice d’un diplôme en scénarisation télévisuelle de l’INIS et d’une maîtrise en dramaturgie de l’Université de Glasgow, elle est aussi dramaturge de plateau.

Comment s’est déroulée la création de ce texte ? L’écriture de Seeker s’est déroulée sur de nombreuses années. J’ai tout d’abord eu la possibilité de faire des ateliers dramaturgiques au Centre des auteurs dramatiques (CEAD) où j’ai pu explorer les premiers jets du texte avec des interprètes. J’ai ensuite tiré profit d’une résidence d’écriture d’un mois en Belgique en collaboration avec le CED et le Théâtre du Rideau. Puis, j’ai été accueillie pour deux courtes résidences au LAB2M ainsi qu’au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui avec quelques partenaires de création afin de tester des idées. La pièce a connu de nombreuses versions. Le travail d’écriture s’est poursuivi en dialogue avec le metteur en scène Justin Laramée durant la création du spectacle présenté au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui à l’automne 2021.

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre pièce ? Quel message vouliez-vous faire passer ? Mon projet était d’amener la science-fiction au théâtre. Je souhaitais utiliser le futur pour parler de nos craintes présentes. La science-fiction nous permet d’aborder des thèmes, au-delà des monstres et des robots : sur la nature de l’âme humaine, la transcendance, la réalité, ou sous une forme plus modeste, la volonté de sauvegarder la mémoire des êtres aimés.

///

Un extrait de Seeker LOMOND

[…]

Veux-tu, je vais te raconter la fois où j’ai découvert que j’étais un Seeker. J’avais huit ans

Je me rappelle du laboratoire,

Gris comme là

Les petits singes en sarraus qui étaient tous derrière la vitre à me regarder Comme là

Puis tout à coup

J’étais ailleurs

Comme téléporté

Instantanément

Sur un banc

Près d’une jeune fille

Elle tenait un parapluie

Sauf que ses mains

C’était comme mes mains

C’était d’autres mains

Plus petites

Mais je les ressentais dans les miennes

Pis ses longs cheveux noirs

Je les sentais glisser sur mon visage.

J’entendais les voitures autour

J’étais perplexe

Pis paniqué

Où est-ce que j’étais,

Moi ?

Je veux dire, est-ce que j’existais encore ?

Est-ce que j’étais un petit gars qui rêvait à une fille ?

Ou une fille qui rêvait à un petit gars ?

Pis la voix de la femme

— Lomond, tu vois Rachel ?

Quoi ? C’est qui la fille ?

— Concentre-toi. À quoi elle pense ?

Pis à ce moment-là,

Je le savais exactement Elle récitait sa table de multiplication de douze Dont moi j’avais aucune idée

Alors que là je la savais avec elle

Dans une clarté immédiate Mais aussi, je ressentais

Sa tristesse pis son ennui

Comme si c’était mes sentiments à moi

J’ai raconté tout ça

Puis les images de Rachel ont disparu.

Je suis revenu en moi,

Ce que je pensais être moi

Je comprenais rien.

J’étais épuisé

Ils m’avaient rien dit

Ils m’avaient juste garroché

Direct dans un fichier

Pis observé

pour voir si j’allais comprendre

Pis à partir de ce jour-là

On a commencé à me fait lire d’autres fichiers mémoriels Pis de toutes les sortes :

Des vols

Des meurtres

Des exécutions

Vas-y mon grand

Lis nous ça

Les avocats veulent savoir

Plonge dans la partie la plus sombre de la tête d’un humain

Suis le protocole

Mais ménage pas les détails

Sois précis

Décris-nous comment un violeur se sent

Pis sa victime

Parce qu’elle était peut-être consentante NIAMH

Ils font faire ça à tous les Seekers ? Même aux enfants ? LOMOND

Ils exploitent leur don.

Pis ça recommence

Encore

Pis encore

Chaque

Fucking

Jour.