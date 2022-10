Ce qui se cache derrière Seuls

Paul Tom est né de parents cambodgiens dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Il vit maintenant à Montréal, où il met son talent et sa sensibilité au service de projets qui donnent la parole à ceux et celles qu’on n’entend pas assez. Qu’il agisse comme monteur, réalisateur ou auteur, il raconte les histoires de manière à mettre en lumière le côté intime, fragile et précieux des êtres humains. Seuls est son premier livre.

Mélanie Baillairgé vit et travaille à Montréal. Directrice artistique et créatrice aux multiples talents, elle aime fabriquer des images en utilisant des couleurs franches et des lignes dramatiques. Ses illustrations, d’une grande force d’évocation, touchent en plein cœur.