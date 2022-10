Ce qui se cache derrière Tableau final de l’amour

Un extrait de Tableau final de l’amour

C’est durant la guerre que mon cerveau a gravé les images les plus intenses de ma vie : survivants, écrasés, paralysés, extirpés des gravats. Cadavres de chevaux aux ventres gonflés. Corps nus de mes amants, leurs blessures encore fraîches par lesquelles s’enfuyait leur espoir. Nuits de Londres zébrées d’éclairs dans la dévastation des bombes incendiaires. Montagnes de corps squelettiques poussés comme des déchets par des bulldozers dans d’immenses trous de terre.

Une fois la paix retrouvée, des photos et des films ont témoigné de l’impensable, l’ont mis à la portée des aveugles, des sourds, des bourreaux qui niaient avoir commis ces atrocités, n’ayant selon eux accompli que leur devoir.

Comment l’art pourrait-il oublier ces images ? Comment surtout pourrait-il demeurer de l’art s’il les utilisait ?

Devant l’horreur dont était capable tout homme, j’étais tourmenté par un désir brutal de vivre et un pessimisme suicidaire. Aucun dieu, aucune mystique, aucune foi ne pouvait m’aider, me soulager, m’orienter. L’homme se résumait à sa viande et, sans conteste, de toutes les créatures elle était la plus tragique. À mon habitude, j’avais découpé des photos dans les journaux : celles d’Hitler, de Goering et d’autres nazis notoires alors qu’ils faisaient la manchette, auréolés de terreur et de gloire. La bouche d’Hitler me fascinait : trou qui gueulait et où la haine pure prenait sa source pour se déverser dans des millions de jeunes cerveaux affamés. Cette bouche, je l’ai retrouvée des années plus tard dans mes papes hurlants, fusionnée à une autre forme d’autorité. Cette bouche, à mon insu, a gueulé longtemps dans ma peinture. C’était l’origine de l’immonde, lieu premier du mal. Elle contaminait la toile. Elle prenait trop d’importance, défigurait le reste, comme si le corps, incapable de tenir en place, n’avait pas d’autre choix que de s’enfuir de lui-même. Cette bouche, je n’arrivais pas à la noyer de peinture, à la bâillonner pour de bon d’un trait gras, épais, éternel. J’étouffais, mes corps sur la toile se vidaient. Jamais, dans ces conditions, je n’aurais pu me satisfaire de peindre des formes pures. Pour moi, il n’y a toujours eu qu’une seule chose à peindre : le corps et son cri. Et si la sainteté et le tragique avaient la chance de se marier, c’était assurément au sein de la figure humaine. Et toi, le voyou, le voleur, le petit boxeur, au moment où dans ma nuit tu as fait intrusion, j’étais enfin prêt à accepter les bassesses, les joies, les blessures nécessaires pour peindre le corps que tu m’offrais et son cri que j’aspirais à étaler à la grandeur de ma toile. L’amour avait déjà commis tous les crimes. Un défi pour moi d’en imaginer de nouveaux.