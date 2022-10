Ce qui se cache derrière Trèfle

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ? Quel message vouliez-vous faire passer ?

Nadine Robert : À la toute fin de l’album, il est vrai que mon intention est clairement explicitée dans la conclusion du conte. Un peu à la manière d’un proverbe. La phrase finale se lit comme suit : « Écouter la voix de son cœur nous mène toujours là où il faut aller. » J’ai longtemps tergiversé sur cette phrase. Est-ce que je devais ou non l’écrire ? Est-ce que l’histoire elle seule ne permettait pas de la comprendre ou de l’interpréter ? Même si « écouter la voix de son cœur » peut paraître réducteur, mièvre et moraliste, c’est le fruit de ma réflexion personnelle sur le sujet. Et puisque ce constat me confortait, j’ai souhaité le partager avec les petits lecteurs, malgré son côté moralisateur. L’image de « la voix du cœur », c’est une métaphore ou un concept que les enfants peuvent comprendre.



Par ailleurs, les décisions à prendre au quotidien ne sont pas toutes morales ou très importantes, mais elles demeurent, d’une façon ou d’une autre, individuelles et subjectives. Je crois sincèrement que le mieux, c’est de s’écouter soi-même, de respecter ses valeurs et son éthique personnelle quand vient le temps de prendre une décision et c’est le message que j’ai voulu partager avec les enfants.

Qin Leng : J’aimerais qu’à travers ce livre, les lecteurs regagnent une connexion avec la nature. Vivant moi-même en ville, le calme et l’air frais qu’offrent un espace vert me manquent souvent. Tout va trop vite dans notre vie urbaine et il est important de se ressourcer, de ralentir surtout pour se retrouver.