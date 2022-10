Ce qui se cache derrière Truffe

Fanny Britt est écrivaine et traductrice. Elle est l’auteure de plusieurs pièces de théâtre, dont Hurlevents (2018) et Bienveillance (Prix du Gouverneur général en 2013). Ses pièces ont été créées sur plusieurs scènes du Québec et d’ailleurs, tout comme la vingtaine de traductions qu’elle a réalisées pour le théâtre (elle compte également une dizaine de traductions littéraires à son actif). Son premier roman, Les maisons (2015), a été finaliste au prix France-Québec et au Prix littéraire des collégiens. Elle a également fait paraître deux essais, Les tranchées : Maternité, ambiguïté et féminisme, en fragments (2013) et Les retranchées : Échecs et ravissement de la famille, en milieu de course (2019, finaliste au prix Victor-Barbeau). En littérature jeunesse, on lui doit les romans graphiques Jane, le renard et moi (2012), maintes fois primé, Louis parmi les spectres (2016) et Truffe (2021), en collaboration avec l’illustratrice Isabelle Arsenault, ainsi que plusieurs traductions.

Isabelle Arsenault est une illustratrice de livres reconnue et primée à plusieurs reprises sur la scène internationale. Parmi ses publications figurent les romans graphiques Jane, le renard et moi et Louis parmi les spectres de Fanny Britt, Fourchon et Virginia Wolf de Kyo Maclear, Cloth Lullaby de Amy Novesky (BolognaRagazzi Award 2017) et L’Oiseau de Colette, marquant ses débuts en tant qu’auteure. Elle a été lauréate par trois fois aux Prix littéraires du Gouverneur général dans la catégorie Littérature jeunesse – livres illustrés et trois de ses titres ont figuré sur la liste des 10 meilleurs livres illustrés de l’année selon le New York Times. La poésie exprimée à travers ses univers graphiques, la douceur de son trait et la puissance d’évocation de l’ensemble de son œuvre, en ont fait une des illustratrices québécoises les plus estimées.