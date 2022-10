Ce qui se cache derrière Un rhume de cheval

Pierrette Dubé est née à Valleyfield et habite aujourd’hui à Saint-Lambert. Elle a fait des études en lettres à l’Université de Montréal et en traduction à l’Université McGill. Par la suite, elle a été correctrice d’épreuves, réviseure et traductrice. Elle a appris à aimer la littérature jeunesse en même temps que ses enfants, et c’est ce qui lui a donné envie d’écrire à son tour. À ce jour, elle a signé plus d’une soixantaine de livres. Plusieurs distinctions lui ont été accordées, dont le Prix des libraires du Québec, catégorie jeunesse en 2015, pour son album La petite truie, le vélo et la lune (Les 400 coups), le Prix Québec/Wallonie-Bruxelles de littérature jeunesse en 2007 pour Maman s’est perdue (Les 400 coups) et le Prix Peuplier 2018 pour La méchante petite poulette dans Tarzanette et le Roi du petit déjeuner (Les 400 coups).

Enzo Lord Mariano est illustrateur et musicien. Il a découvert la magie de l’illustration quand il était enfant et est mordu de musique depuis l’adolescence. Ces jours-ci, il ne sort jamais sans un crayon dans sa poche et une mandoline en bandoulière. Entre deux concerts, il illustre albums et bandes dessinées.