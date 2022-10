Ce qui se cache derrière Vivarium

Un extrait de Vivarium

Vous ne vous méfiez même pas de moi

qui suis plante grimpante

et carnivore

barque percée

radeau de plomb

à la fois l’ordre et le désordre

la crème de la crème et l’ordure

je suis le vent qui rouvre vos plaies

le hibou perché qui vous guette

la bactérie qui vous bouffe

ou un litre de lait suri

un pissenlit fané depuis des lustres

la rouille de vos vieux os

l’eau qui noie vos chairs

l’arme que vous possédez pourtant

qui vous perdra un jour

*

Je m’appelle l’eau grise de tous les bébés et

je m’appelle chance

je m’appelle petite soif

quand l’eau coule, quand l’eau glisse

pour laver le monde



j’ai tous les noms que me laissent mes grands-mères

celui de l’eau et celui des champs

et quand je crie je suis laide

car au creux de la déchirure

nous avons toutes le visage des monstres

*

Me voilà rebaptisée

j’écris le français comme ma mère et mes grands-mères

avec le nouveau nom que je me donne

je serai aujourd’hui ma propre grand-mère

ma propre mère

ma propre sœur

*

Un bouillon nommé glu et cristal

on m’avale à me rendre folle

d’accord la glu la porcelaine

la potion

le poison

une allumette entre deux tranches

une entaille dans le roc

un champ de certitudes

la culture de la douleur

oui un bouillon de peur humide

ce qui claque et gagne le monde