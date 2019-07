Ce scénario est-il inclusif ?

Les scénaristes de Hollywood disposent désormais d’un outil pour évaluer la diversité et l’inclusivité de leurs scripts avant de les remettre aux studios.

La dernière version de Final Draft, un logiciel de rédaction populaire dans l’industrie du cinéma, mesure la proportion des personnages selon leur origine, leur sexe et leur âge. Elle peut même effectuer le test de Bechdel, qui consiste à vérifier si le scénario inclut au moins deux femmes, qui discutent ensemble de quelque chose d’autre qu’un homme — de nombreux films y échouent chaque année.

Final Draft n’est pas le premier outil de scénarisation à évaluer la diversité ; deux de ses concurrents offrent une fonction semblable depuis l’an dernier. Il pourrait toutefois avoir une portée plus grande, puisqu’il s’agit du logiciel le plus utilisé à Hollywood. Mais encore faut-il que les scénaristes fassent l’effort de s’en servir… et que les studios acceptent le résultat.