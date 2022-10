Chrystine Brouillet : elle écrit au meurtre

Vous célébrez 40 années de carrière. Quel rapport entretenez-vous avec l’écriture ?

Chaque période de création offre autant de joie que de déplaisir ! Au début, je plonge avec enthousiasme dans la recherche, mais je ne me trouve pas productive, car je n’écris pas grand-chose. Au milieu, je rédige à un bon rythme, mais le doute s’installe et j’ai souvent envie de tout jeter et de recommencer. Et pour la conclusion de l’intrigue, je me sens très inspirée : je crée des dizaines de scénarios possibles en attendant que la « bonne » fin trouve son chemin. Même mon entourage peut deviner à quelle étape j’en suis juste à m’entendre parler de mon roman !