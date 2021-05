Cinéma : 8 rôles de mères inoubliables

En vedette : Holly Hunter (Song to Song, Crash), Anna Paquin (la série True Blood, X-Men), Harvey Keitel (Moonrise Kingdom, Les enragés) et Sam Neil (Le parc jurassique, Hunt for the Wilderpeople)

Au XIXe siècle, époque où les femmes s’exprimaient très peu, Ada a volontairement choisi le mutisme. C’est à travers son piano qu’elle livre ses émotions et par la langue des signes qu’elle se fait comprendre, aidée par sa fille de 8 ans, Flora. Les personnages joués sans fausse note par Holly Hunter et Anna Paquin (les deux couronnées aux Oscars en 1994) sont déterminés à se tailler une place. La réalisation impeccable de Jane Campion, seule femme lauréate d’une Palme d’or, et la musique prenante de Michael Nyman font de La leçon de piano un chef-d’œuvre intemporel.