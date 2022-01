Cinéma : quoi voir en 2022 ?

Cinéma français

L’événement, d’Audrey Diwan

Lauréat du prestigieux Lion d’or à la 78ᵉ Mostra de Venise, en septembre dernier, L’événement, d’Audrey Diwan, est l’adaptation du roman homonyme d’Annie Ernaux. En 1963, époque où l’avortement est encore illégal en France, la jeune Anne tombe enceinte sans le vouloir. Ce récit autobiographique nous montre habilement les risques que prenaient les Françaises désirant mettre fin à une grossesse, quatre ans avant que la pilule anticonceptionnelle soit autorisée chez elles.

Maigret, de Patrice Leconte

Avec leurs impressionnantes filmographies respectives, il est difficile de croire que cette adaptation de Maigret et la jeune morte est la première collaboration entre le réalisateur Patrice Leconte et le prolifique Gérard Depardieu. Le plus connu des enquêteurs français, créé par l’auteur belge Georges Simenon, a été en vedette dans 75 romans et 28 nouvelles. Mais il s’agira de la première apparition du commissaire Jules Maigret au grand écran depuis 1958, époque où il était incarné par le légendaire Jean Gabin.

Novembre, de Cédric Jimenez

Est-il trop tôt pour revenir sur les attentats du 13 novembre 2015 en France ? Le réalisateur des films La French et BAC Nord, Cédric Jimenez, croit que non. Son long métrage racontera la traque, par les forces policières, de la cellule terroriste responsable des attaques au Bataclan et dans les rues de Paris. Jean Dujardin sera à la tête de cette brigade, entouré de Jérémie Renier, Sandrine Kiberlain, Cédric Kahn et Anaïs Demoustier.

Autres films français qui sortiront durant l’année :

Les Olympiades, de Jacques Audiard (15 avril 2022)

Feu, de Claire Denis

Frère et sœur, d’Arnaud Desplechin

Peter von Kant, de François Ozon

Simone, le voyage du siècle, d’Olivier Dahan