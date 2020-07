Des idées pour voyager dans sa tête

WEB

En temps normal, Get Your Guide vend des expériences touristiques partout dans le monde. Pendant la pandémie, le site a lancé The World at Home, une collection de vidéos (en anglais) portant sur ses expéditions les plus populaires, pour découvrir par exemple l’univers des drag queens à Berlin, visiter les musées du Vatican et la chapelle Sixtine ou apprendre à faire des raviolis avec un chef italien. (getyourguide.com/magazine/the-world-at-home)