Des musées d’ici et d’ailleurs en direct de votre salon

Le Festival international du film sur l’art (FIFA) devait débuter le 17 mars. Le 12 mars, François Legault annonçait la fin des rassemblements de plus de 250 personnes et encourageait les Québécois à rester à la maison. Pour le directeur général du Festival, Philippe U. del Drago, il était évident que celui-ci ne pourrait pas avoir lieu. Du moins pas dans sa forme habituelle.

« L’annonce de François Legault a été faite en début d’après-midi. Vers 16 h, on a décidé qu’on tiendrait quand même le Festival, mais en ligne. Quarante-huit heures plus tard, on l’annonçait au public », raconte le directeur général. Contacter les producteurs pour leur demander la permission de montrer les films en ligne plutôt qu’en salle, transférer les films sur une plateforme Web, monter le site, réaffecter l’équipe technique : la transformation du Festival a demandé un effort monumental de la part de l’équipe.

Grâce à cette course contre la montre, le FIFA est devenu le Festival international du film sur l’art en ligne. Pour 30 dollars, les gens de partout au pays peuvent accéder jusqu’au 29 mars à l’ensemble de sa programmation, qui compte plus de 140 films. Déjà, des milliers de personnes ont acheté leur billet du Festival, selon Philippe U. del Drago. « On est agréablement surpris. Je ne pensais pas qu’on en vendrait autant », avoue-t-il.

Le FIFA n’est pas seul dans sa situation. La majorité des institutions culturelles jointes par L’actualité vivent aussi une transformation numérique précipitée depuis le début de la crise. Sur Twitter, des établissements de partout dans le monde partagent d’ailleurs leurs efforts avec le mot-clic #MuseumFromHome. En français, plusieurs mots-clics circulent, comme #CultureADomicile, #ConfinementMuseeURL et #CultureAlaMaison.

À Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), des activités pour enfants, comme l’heure du conte et des labos technologiques, sont offertes en ligne depuis mardi dernier. Là aussi, l’organisation s’est ajustée rapidement. « J’ai reçu dimanche un message d’une bibliothécaire qui me disait qu’elle avait peur que les familles s’ennuient à la maison. Le lundi, la page Web était finalisée, et on lançait le produit le mardi », explique Julie Trépanier, chef de service de l’Espace Jeunes à BAnQ.

« C’est quelque chose qu’on avait en tête de proposer un jour. Mais dans l’urgence, tout a déboulé. La crise nous a permis de faire des tests plus rapidement que ce qu’on aurait fait en temps normal », poursuit Julie Trépanier.

L’offre de BAnQ devrait s’étoffer au cours des prochaines semaines, puisque d’autres services transposeront virtuellement les activités qu’ils offraient en personne avant la crise, notamment pour les adolescents et les adultes.

Certains musées en profitent aussi pour mettre en avant leur contenu numérique existant. « La section multimédia de notre site est le secret le mieux gardé du MAC », croit Roxane Dumas-Noël, responsable des relations publiques et des événements au Musée d’art contemporain de Montréal (MAC).

L’établissement compte aussi lancer des initiatives virtuelles au cours des prochaines semaines. « On a beaucoup d’idées pour apporter les œuvres aux visiteurs. C’est quelque chose qui nous anime en ce moment », ajoute Roxane Dumas-Noël.

Tous les établissements ne peuvent évidemment pas en faire autant. Par exemple, le Musée de l’Holocauste Montréal offre déjà des expositions virtuelles et des centaines d’heures de témoignages, mais il lui est difficile de créer du nouveau contenu dans la situation actuelle. « On travaille avec des survivants de l’Holocauste, alors on a annulé tous les témoignages prévus à cause de l’épidémie », note la chef du marketing, des communications et des relations publiques, Sarah Fogg.

Comme plusieurs autres établissements, le Musée a toutefois renforcé sa présence sur les réseaux sociaux, afin de partager des contenus pertinents en temps de crise.

Pour Myriam Achard, directrice des relations publiques et des communications au Centre Phi, joindre les Québécois en ce moment est d’ailleurs essentiel. Le Centre compte mettre en place différentes initiatives au cours des jours à venir, qui permettront de consommer du contenu existant, comme des courts métrages, mais aussi d’être actif, notamment en collaborant à un cadavre exquis numérique.

« C’est pratiquement une question de responsabilité, estime Myriam Achard. Démocratiser l’accès à l’art est primordial dans la vie de tous les jours. Mais au moment où tout le monde est en isolement, je dirais que c’est encore plus important. »

