Des polars pour les vacances

Jenny disparaît à la sortie des classes. Le cadavre de l’adolescente est trouvé dans un parc cinq ans plus tard. En remontant le fil, on découvre l’histoire horrible de sa captivité avec d’autres filles d’horizons divers, qui tentent toutes de survivre malgré les coups et les traitements atroces. Un roman à la fois prenant… et brutal.

(Traduction de Lena Grumbach, Actes Sud, 448 p.)