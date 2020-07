Des road trips pour voyager par procuration

FILM

De Toronto à Tofino : ce road movie pourrait se résumer ainsi, mais au-delà de son enrobage éminemment canadien, l’émotion sait aussi se frayer un chemin. Car lorsqu’un enseignant jusque-là sans histoire découvre qu’il est atteint d’un cancer foudroyant, l’heure n’est plus aux demi-mesures. Et c’est à motocyclette, d’un paysage grandiose à l’autre, qu’il finira par trouver sa voie, et sa voix. (iTunes Store, YouTube, Google Play)