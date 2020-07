Cet été, on regarde des séries !

Kim’s Convenience raconte l’histoire comique et attachante d’une famille d’origine coréenne qui tient un dépanneur à Toronto. Inspirée de la vraie vie de Ins Choi, son créateur, la série explore avec brio les relations entre les parents immigrants et leurs enfants nés au Canada, et montre les faits cocasses du quotidien d’une épicerie de quartier. (Netflix)