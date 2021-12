Des séries et des films sud-coréens à découvrir cet hiver

Où la voir ? Netflix (abonnement requis)

En vedette : Yoo Ah-in (Burning, #Alive), Park Jung-min (Deliver Us from Evil, La traque) et Kim Hyun-joo (les séries Undercover et Watcher)

Le réalisateur Yeon Sang-ho, à qui nous devons les films de zombies Dernier train pour Busan et sa suite, Peninsula, nous propose une impressionnante descente en enfer… sur terre inspirée du webtoon sud-coréen du même nom. Un ange annonce à diverses personnes l’heure exacte de leur mort, et d’immenses créatures sorties d’une autre dimension viennent accomplir ces sentences. Il n’en faut pas plus pour qu’une secte, la Nouvelle Vérité, impose sa vision du monde. Un cauchemar éveillé d’une effroyable efficacité, qui nous tient en haleine durant ses six épisodes.