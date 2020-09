Des séries télé pour oublier l’automne et la pandémie

Si vous aimez l’humour absurde, What We Do in the Shadows risque de vous plaire. Suite logique du long métrage portant le même titre, cette série filmée comme un faux documentaire nous présente quatre vampires désabusés dans leurs activités quotidiennes. Dans cette œuvre dont les principaux responsables sont les Néo-Zélandais Jemaine Clement (du duo Flight of the Conchords) et l’« oscarisé » Taika Waititi (réalisateur de Jojo Rabbit et de Thor: Ragnarok), nous assistons à un hilarant décalage temporel entre ces êtres éternels que sont les vampires et les mortels qu’ils côtoient. Un vrai régal pour ceux et celles qui recherchent des dialogues finement écrits et des personnages plus grands que nature.