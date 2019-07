Apprivoiser sa calligraphie

Signature sur mesure

Une entreprise russe offre de créer une nouvelle signature pour les personnes insatisfaites de la leur. Pour 5 000 roubles (100 dollars), le client choisit parmi une dizaine de calligraphies conçues pour correspondre à sa personnalité, et reçoit ensuite un pochoir et une vidéo pour apprendre à maîtriser sa nouvelle signature. Plus de 400 clients ont fait appel à ce service dans les six premiers mois d’existence de la jeune pousse.

Que dit cette pierre ?

La Ville de Plougastel, en Bretagne, a lancé un concours pour déchiffrer une inscription énigmatique gravée dans un rocher sur son territoire. Celle-ci contient des caractères latins et scandinaves, des dessins (un cœur surmonté d’une croix et un voilier) et deux dates : 1786 et 1787. Est-ce de l’ancien breton ? Un code secret ? Les intéressés ont jusqu’au 30 novembre pour soumettre leur hypothèse et tenter de remporter le prix de 2 000 euros (3 000 dollars).

Source : Oddity Central