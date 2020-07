En manque de sport à la télé ?

DOCUMENTAIRE

En s’appuyant sur des images d’archives inédites, cette série documentaire suit de l’intérieur la saison 1997-1998 des Bulls de Chicago et de leur star, Michael Jordan. The Last Dance montre les coulisses fascinantes d’une équipe de basketball en route vers son sixième titre en huit ans. Une folle aventure qui marquera l’histoire de la NBA. (Netflix)