Extrait : À nos filles, de Michèle Plomer

Une femme plus jeune, qui commence dans un métier et qui a moins d’expérience, peut-elle se fier à son intuition ?

Oui ! Or, quand on est jeune, on fait moins confiance à l’intuition parce qu’on n’a pas la connaissance. On peut faire appel à son intuition à tout âge, mais ça devient plus facile avec le temps, parce qu’on sait que, par le passé, on l’a écoutée et ça a fonctionné. L’expérience, c’est l’une des seules choses le fun qu’il y a à vieillir ! Parfois, les gens me demandent quelle est ma méthode de travail. Je n’en ai pas ! Mais je sais qu’avec ma façon de travailler, mes projets aboutissent. La personne qui commence dans le milieu ne peut pas faire appel à tout cela parce qu’elle n’a pas de références. En plus, ce métier n’offre pas d’apprentissage formel. C’est très difficile d’enseigner la mise en scène et, au Québec, il n’existe pas de programme d’études comme on en trouve en Allemagne ou dans certains pays européens. Et puis, les possibilités de stage sont très rares aussi. En général, les personnes qui commencent dans mon métier sont plutôt « scolaires ». J’ai remarqué, par exemple, que les jeunes femmes écrivent tout dans leur petit cahier. Pour moi, c’est important d’aider et d’encourager les femmes en début de carrière. Je l’ai toujours fait. En général, les acteurs font confiance à mon intuition quand je dis : « Euh, non » ; c’est une question de compréhension de l’espace et des dynamiques qui ne passe pas par la rationalité. […]