Geneviève Pettersen : reine des mots

Votre roman parle des pensées qu’on tente de réprimer. C’était important pour vous ?

Dans La reine de rien, je voulais qu’on entende clairement les pensées de Catherine. Certaines sont très audacieuses. À titre d’exemple, elle croit préférer un de ses enfants à l’autre… On a l’impression que c’est une idée inacceptable et pourtant, je connais plein de mères qui ont déjà eu cette réflexion. J’espère qu’en lisant le roman, les lectrices reconnaîtront notre tendance collective à nous censurer mentalement. Si La reine de rien a un objectif, c’est celui de nous encourager à libérer nos pensées. J’ai l’intime conviction que si on s’offrait une pause, au moins dans notre tête, on se sentirait beaucoup mieux.

(Stanké, 224 p.)