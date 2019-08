Je cède à la pression ambiante et j’achète un livre québécois

J’ai vraiment tergiversé à propos de rédiger ce texte que vous vous apprêtez à lire. Est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Et qui peut bien être contre la promotion de la littérature québécoise ? En plus ça fonctionne, les ventes montent en flèche ce jour-là…

Certains médias sont même entrés dans la danse en y allant de leurs propres suggestions. Et puis, fort à propos, il y a eu ces listes alléchantes élaborées par la coopérative des Librairies indépendantes du Québec. Ça ne vous donne pas le goût de lire, ça ? Moi oui, bien franchement, ça me stimule.

Mais, parce qu’il y a toujours un mais…

Au départ, l’initiative « le 12 août, j’achète un livre québécois », c’était juste une une page Facebook crée sur un coup de tête par deux auteurs québécois de science-fiction, Patrice Cazeault et Amélie Dubé.

Cinq ans plus tard, c’est surtout devenu un concours auquel on se sent un peu obligés de participer. La campagne illustre à merveille le désir de conformité et la pression des pairs qu’exacerbent les réseaux sociaux, une fois de plus exprimés au profit d’une bonne cause. Il faut voir tous ces posts identiques et redondants, par dizaines et dizaines… Si j’étais de mauvaise foi, je vous dirais que, le 12 août, mes fils Facebook et Instagram sont aussi impraticables que le jour de la fête des Mères, des Pères ou de la rentrée scolaire…

D’ailleurs, cette surenchère de photos d’achats de multiples livres neufs me rappelle vaguement ces fêtes d’enfants 2.0 où les parents doivent en faire toujours plus pour se sentir adéquats : remettre des sacs cadeaux aux petits invités, fabriquer une montagne de cupcakes, louer des jeux gonflables…

Oh là là, des humains qui, à force de trop en faire, finissent par gâcher une belle idée, comme c’est original… Vous rappelez-vous du fameux Ice Bucket Challenge ? Ça aussi, ça partait d’une excellent intention. Parce que tout ça, ça part presque toujours d’une bonne intention.

Mais là, qu’ose-je dire, la journée du 12 août, c’est plus qu’une bonne cause, c’est une cause noble, vertueuse… La littérature québécoise !

Oui, mais c’est aussi une initiative qui permet au passage à tout un chacun de se présenter sous un jour favorable. Après tout, d’affirmer que l’on lit, c’est faire la démonstration de son intelligence, non ? Même pas besoin de les lire en plus, juste les acheter et les prendre en photo et le tour est joué, on fait partie de la bande, du mouvement…

La bonne nouvelle, c’est qu’au travers des nombreuses publications au ton impérativo-bienveillant du genre « courrez chez votre libraire » ou « aujourd’hui j’ai acheté un livre québécois et toi ? ET TOI ?! », j’ai vu quelques rares message sensés qui prenaient en compte les moins nantis d’entre nous en rappelant qu’il était concevable de s’intéresser à la littérature québécoise en fréquentant les bibliothèques.

Parce que, combien ça coûte un livre en moyenne ? Mettons entre 15 $ et 30 $ ? À partir de trois, la facture grimpe vite. Sur nombre de photos partagées, j’en ai vu quatre, cinq parfois plus, question de bien montrer à tous combien ON AIME la littérature québécoise. Moi je dis tant mieux aux personnes capables de débourser comme cela, mais ça reste un privilège.

Ce n’est jamais plaisant à admettre la précarité ordinaire, mais elle est bien là. Et dans cette célébration du livre, évidemment mue par de belles intentions, mais bourrée d’angles morts, on a oublié que plein de gens sur Facebook — des mères monoparentales, des étudiants, des gagne-petit — ont trouvé la journée longue, très longue.

Mais bon, disais-je, prendre une photo de ses lectures, ça paraît bien. Même ce cher François, ministre premier du Québec, s’est joint au mouvement y allant de livres audacieux au possible, probablement conseillé par un entourage avisé ou un libraire particulièrement allumé.

Voici mes choix : « La bête intégrale » de David Goudreault, « Le fleuve » de Sylvie Drapeau, « Une affection rare » de Catherine Lemieux et « Manuel de la vie sauvage » de Jean-Philippe Guérard. #LivreQc #12août pic.twitter.com/VEVF3NdtD3 — François Legault (@francoislegault) August 12, 2019



Or, pendant ce temps, une véritable menace plane sur les libraires, qui sont pourtant les essentiels passeurs de cette fameuse littérature québécoise. D’ailleurs, l’original librairie Michel Vézina a profité du 12 août pour annoncer sur Facebook qu’il ferme boutique, un cri du coeur tout sauf anodin, un peu à l’image de la crise actuelle…

Le fait est que des magasins à grande surface peuvent vendre des livres 25 % moins cher que ce que les librairies peuvent se permettre d’afficher, mais ne proposent pas dans leurs magasins la même richesse et diversité d’ouvrages, se bornant à ne tenir que les plus gros vendeurs. et, évidemment, ils n’offrent pas les précieux services-conseils des libraires.

Les libraires indépendants doivent livrer aux gros joueurs de ce monde (Costco et Walmart en tête) un combat rappelant celui de David contre Goliath. Sauf que cette fois l’issue est pas mal moins réjouissante. La vérité c’est que les grandes surfaces et les les plateformes d’achat en ligne étouffent à petit feu les librairies indépendantes.

Or, je le redis, les libraires font un travail essentiel pour transmettre et faire vivre la littérature québécoise. Il faut les protéger. Malheureusement, nulle part cela n’apparaît sur le radar de l’actuel gouvernement. Une politique élaborée en 2015 par le précédent gouvernement a été mise sur les tablettes et depuis, plus rien. Pourtant, plusieurs pays ont adopté une loi encadrant le prix du livre….

Alors si le 12 août pouvait servir de tremplin à ce débat de fond; si en plus de donner le goût de la littérature québécoise, s’il pouvait sensibiliser au travail essentiel effectué par les libraires — à longueur d’année —, alors peut-être que je lui trouverai quelques qualités.

Et j’aurai alors une tendre pensée pour ces derniers, qui se voient de plus en plus refuser le droit de prendre des vacances à la mi-août…