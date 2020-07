Je m’ennuie de ma vie culturelle

RÉALITÉ VIRTUELLE

Le Centre Phi est une figure de proue dans le monde pour ses expositions en réalité virtuelle. Jusqu’au 31 juillet, il permet aux Montréalais de vivre l’expérience à la maison, grâce à PHI VR TO GO. L’activité spéciale coûte une soixantaine de dollars et inclut la livraison et la récupération à Montréal d’un casque de réalité virtuelle et d’un lecteur numérique avec 10 films pour 48 heures. (phi-centre.com)