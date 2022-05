Joël Dicker : L’affaire des best-sellers

Vous avez fondé cette année une maison d’édition. Quel genre d’éditeur avez-vous envie d’être ?

Lorsque Bernard de Fallois, le fondateur des Éditions de Fallois, à qui je dois ma carrière d’écrivain, est décédé, je ne souhaitais pas me tourner vers quelqu’un d’autre. J’ai donc décidé de créer ma propre maison d’édition. Dès le départ, j’ai voulu une maison qui fédère les gens, qui rassemble les auteurs et les lecteurs en un même lieu. Je désire lire et réunir. J’ai envie de véritables rencontres avec des auteurs. Comme nous sommes à nos débuts, nous ne publierons pas plus de deux titres par an.