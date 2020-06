Tétouan : La cité des voleurs

Jamais nous n’aurions dû nous arrêter à Tétouan.

Au départ, nous devions simplement transiter par cette inévitable étape postée sur l’itinéraire de quiconque arrive au Maroc par Ceuta, enclave espagnole en terre maghrébine.

On nous avait pourtant bien dit que Tétouan n’était pas une ville d’enfants de chœur et que les arnaques y étaient monnaie courante. Au risque de nous rabâcher les oreilles, on nous avait prévenus qu’il valait mieux demeurer sur nos gardes et surtout, surtout, ne faire confiance à personne – « à personne ! » – dans cette ville au sombre sobriquet de cité des voleurs.

Mais, il y avait cet Espagnol, rencontré à la frontière, qui avait visité plusieurs fois le Maroc, et dont les propos rassurants avaient relâché notre méfiance. Il y avait aussi ces « étudiants marocains » qui partageaient le taxi collectif, et dont nous avions cru les boniments. « Vous êtes Français ? Ah ! Canadiens ! Ah, le Québec ! J’aime beaucoup les gens de chez vous… Venez donc à Tétouan aujourd’hui, c’est la fête berbère : ça n’arrive qu’une fois par année ! » De fait, ce serait bientôt notre fête, et pas qu’un peu.

Bien sûr que nous avions eu vent de ces guides à la gomme, de ces supposés étudiants qui vous abordent poliment, un large sourire accroché au visage, la main étalée sur la poitrine comme s’ils s’apprêtaient à s’arracher le cœur pour vous l’offrir. Selon l’humeur du moment, ils vous proposent plutôt toutes sortes de combines, du tour de ville commenté au coup de pouce pour dégoter un hôtel. Sauf que, la plupart du temps, on se retrouve ultimement chez le marchand de tapis ou le vendeur de kif, avec une offre difficile à refuser, le froid d’une lame à l’appui. Avant de nous estimer parfaitement demeurés, nous étions demeurés parfaitement méfiants envers nos nouveaux amis, dans la Mercedes déglinguée qui nous servait maintenant de taxi, et nous n’avions pas écarté l’hypothèse qu’ils soient trop sympathiques pour être honnêtes. Nous leur avions donc clairement signifié qu’ils pouvaient nous accompagner, mais qu’il était hors de question de les suivre partout où ils nous suggéreraient d’aller, et qu’il ne fallait surtout pas espérer recevoir une gratification en fin de journée. Les cartes étant ainsi mises sur la table, nous pensions vivre une agréable expérience en compagnie de gens du pays qui, somme toute, n’étaient peut-être pas de mauvais bougres. Mal nous en prit.

En arrivant à Tétouan, c’est l’électro-choc des cultures, un bond de quelques siècles en arrière. La ville grouille de partout et de toutes parts, tout le monde s’affaire ou s’affaisse sous le poids du soleil et le pavé est jonché de viandes éventées, à la fois vivantes et faisandées, offertes autant aux mouches qu’à la vente. Les passants vêtus de djellabas blanc crème se fondent dans la lumière réfléchie par les murs crayeux de la médina, et les ruelles en boyau s’enfoncent çà et là, tantôt avalées sous les habitations chaulées, tantôt recrachées plus loin où elles s’enchevêtrent tortueusement.

C’est dans l’une de ces ruelles que nous nous sommes plu à nous laisser emporter par le courant de la foule qui déferlait, en compagnie de nos deux zigues. C’est dans l’une de celles-ci que nous les avons laissés en plan, après qu’ils nous aient conviés avec insistance à entrer dans une « exposition de tapis », comme l’indiquait fallacieusement l’affiche accrochée à la porte, laquelle risquait de se refermer dès que nous aurions mis les pieds chez ce qui avait tout d’un marchand du Temple.

« Allez, entrez ! Rien que pour le plaisir des yeux ! » Cette phrase qu’on venait de nous lancer, c’est la plus commune, la plus sempiternelle qui soit au Maroc. « Non merci, nous allons plutôt continuer à marcher seuls. Choucrane et au revoir ! » Fiers d’avoir échappé à l’escroquerie et satisfaits de nous être débarrassés de ces empêcheurs de visiter en rond, nous avons ensuite parcouru nonchalamment les folles venelles de Tétouan, avant de revenir à la gare où nous devions prendre l’autocar, une heure plus tard. C’est ici que la fête berbère allait commencer.

À deux pas de là, deux autres Marocains nous abordèrent. Après nous avoir parfaitement décrit nos étudiants de service, ils nous apprirent que ceux-ci, vexés d’avoir été brusquement largués, nous attendaient avec des flics avec qui ils étaient prétendument acoquinés. Ces ripoux fouilleraient nos bagages avant d’y glisser quelque substance illicite pour ensuite nous embarquer illico, disaient-ils. Il était donc préférable de reprendre nos bagages à la consigne et de fuir au plus vite en taxi, ce qui représentait une somme assez considérable par rapport au prix dérisoire d’un billet de bus.

Mais quand on sait qu’au Maroc, la police ne badine pas avec le kif, le haschisch et autres variétés de chanvre, qu’on connaît la piètre réputation de la cité des voleurs et qu’on calcule de visu le nombre de sales têtes au mètre carré qui peuple Tétouan, cette information demandait tout de même réflexion. Étaient-ils sincères ou complices des faux étudiants ? Voulaient-ils les doubler et tirer profit des pigeons déjà un peu plumés que nous étions ? Nous ne le saurions jamais, mais la perte de quelques centaines de dirhams s’avérant plus abordable que quelques années de bagne, nous optèrent promptement pour un chauffeur privé.

Une fois nos sacs récupérés, nous nous sommes donc précipités au poste de taxis, l’estomac noué, le front exsangue et… deux bienfaiteurs sur les bras. C’est alors qu’un troisième type, ami des étudiants, s’est pointé armé d’un couteau avec, paraît-il, la ferme intention de nous trouer la peau. Dans une séquence d’événements digne du plus trépidant film d’espionnage, une course effrénée s’ensuivit. Vite, les sacs à dos dans le coffre et hop !, dans la voiture. Avec nos bienfaiteurs, bien sûr… qui ont alors gentiment abordé la question de leurs émoluments, tandis qu’ils vociféraient je ne sais quoi en arabe au chauffeur. « Bakchich ! Backchich ». Ça, je connais. Ça vient après « Plaisir des yeux », dans le lexique du Petit embobineur maghrébin averti, et ça signifie « pourboire ».

C’est dans ce charmant climat de confusion que nous avons donc déguerpi de cette ville maudite, une fois nos deux lascars dédommagés, pour nous réfugier dans la petite ville de Chefchaouen, à 65 km de là. Plus tard, une fois saufs, une dernière surprise nous attendait : le chauffeur avait aussi payé nos sauveurs, sans quoi ils n’auraient jamais lâché prise. Et il fallait maintenant le rembourser, en sus du coût de la course. Vérité ou mensonge ? Au point où nous en étions… Désabusés ? Ben tiens.

En cette tumultueuse fin de journée de mars, la chaleur régnait encore. Mais on ne pourrait jamais plus en dire autant de la confiance, aussi longtemps que nous séjournerions au pays des sables d’or.

Récit publié dans Le Soleil, le 29 octobre 1994.

Fragments d’ailleurs, 50 récits pour voyager par procuration est publié aux Éditions Somme toute.