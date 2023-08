La grande histoire de La petite vie

Épisode 1

LA GENÈSE

À la fin de l’année 1982, Martin Després cherche une formule pour attirer du monde le lundi au Club Soda, la salle de spectacle qu’il vient d’ouvrir à Montréal. Son ami d’enfance Claude Meunier rentre justement de Californie avec le rêve de faire du stand-up à l’américaine. Ce dernier imagine alors un concept de soirées humoristiques baptisé Les Lundis des Ha ! Ha !, dont la première a lieu en février 1983. L’objectif est de soumettre des humoristes de la relève à des auditions tout en permettant à des artistes plus aguerris de roder du matériel.

Claude Meunier, interprète de Ti-Mé, créateur et auteur de la série : Je formais depuis peu le groupe Ding et Dong avec Serge Thériault, et on avait prévu tous les deux de s’occuper seulement de l’animation du show. Mais on s’est rendu compte que les gens venaient surtout pour voir notre duo. Alors, on a commencé à écrire des sketchs qu’on présentait en cours de soirée. On était les kings, parce qu’on avait un a priori positif de la part du public, qui était assez dur. Pauvres invités… Il y en a qui ramaient !

Martin Després, alors gérant et copropriétaire du Club Soda : C’était la folie furieuse ; on est vite devenu la scène hot à Montréal. Les 400 places mises en vente le samedi avant la soirée s’envolaient en 15 minutes. Souvent, les participants aux auditions n’étaient pas assez nombreux ; il y avait aussi des désistements à la dernière minute. C’est là que Claude rentrait comme une balle pour nous sortir du bois. Je l’ai déjà vu pondre des numéros en deux heures, l’après-midi avant le spectacle. C’était une machine.

Claude Meunier : C’est en « brainstormant » des idées de sketchs avec Serge qu’on a eu le flash d’une sorte de Terre humaine1 pété. Je me suis acheté un casque et des lunettes avec un gros nez, j’ai arraché le nez, et Serge s’est trouvé une jaquette et un bonnet. On a appelé ça La p’tite vie2. 1 Ce téléroman, diffusé à Radio-Canada de 1978 à 1984, raconte les tribulations d’une famille d’agriculteurs dans un village québécois. 2 Le titre a changé pour La petite vie une fois à la télévision.

Luc Gilbert, compositeur de la musique de La petite vie : J’avais été embauché comme musicien pour accompagner des humoristes aux Lundis des Ha ! Ha ! Un jour, pas longtemps avant le début du show, Claude m’annonce qu’il a besoin d’un thème pour une parodie de téléroman. Comme j’avais juste un piano à ma disposition, je me suis inspiré de l’air de la série Rue des Pignons3 pour broder une mélodie nostalgique, qui évoquait les gens ordinaires mis en scène dans les émissions québécoises du temps. Je l’ai retravaillé plus tard, mais c’est en partie cet arrangement improvisé à la dernière minute qu’on entend en ouverture des épisodes. 3 Cette célèbre série télévisée, en ondes de 1966 à 1977 à Radio-Canada, met en scène une famille québécoise d’un quartier ouvrier montréalais.

Claude Meunier : Très vite, la salle a réagi. Ça riait beaucoup, mais autrement que d’habitude. Les gens étaient très attentifs, étonnés par l’absurdité des répliques. Comme Moman qui écrivait dans son journal intime : « Eh que ça fait du bien, avoir les jambes mortes. » Ça fait qu’on a monté d’autres sketchs de La p’tite vie. On en a présenté trois ou quatre pendant les deux ans où on a animé Les Lundis des Ha ! Ha !

Un sketch de La p’tite vie, sur la scène du Club Soda, en 1985. (Photo : Denis Alix / Agence Québec Presse)

Martin Després : À un moment donné, Claude et Serge répétaient un numéro qui se passait au lit, dans la chambre à coucher de Jacqueline et Ti-Mé, mais on ne voyait rien — ça n’avait pas d’allure. Je leur ai proposé de mettre deux coussins et une couverture contre le mur. Le but était que les spectateurs aient un meilleur point de vue.

Claude Meunier : Une fois par mois, on enregistrait Les Lundis des Ha ! Ha !, qui jouaient ensuite en fin de soirée le lundi, à Radio-Canada. Notre réalisateur, Jean Bissonnette, trouvait ça tordant, l’effet du lit debout à la caméra, alors on l’a gardé. Mais au départ, ça ne visait pas à faire rire !

Pierre Séguin, réalisateur de La petite vie : Après le Club Soda, Ding et Dong ont enchaîné d’autres projets4. En 1991, Jean Bissonnette m’a demandé de réaliser l’enregistrement d’un de leurs spectacles au Spectrum de Montréal, Le monde merveilleux de Ding et Dong, diffusé à l’hiver 1992 aux Beaux dimanches. Pour l’occasion, Claude avait écrit un nouveau sketch de La p’tite vie dans lequel Diane Lavallée et Marc Messier incarnaient pour la première fois Thérèse et Réjean. C’était le numéro avec la montre détecteur de mensonges, devenu plus tard un épisode de la première saison de la série. Le public était en délire, plié en deux ; on a vraiment senti qu’il se passait quelque chose. 4 De 1984 à 1992, la dernière année du duo, le groupe a monté deux spectacles, enregistré un disque et joué dans Ding et Dong : Le film.

Épisode 2

LE PROJET DONT PERSONNE NE VOULAIT

La réaction des gens lors du sketch présenté au Spectrum confirme à Claude Meunier que La p’tite vie a le potentiel de se transformer en sitcom. En 1992, il profite des cachets de ses publicités de Pepsi, dont il est le porte-parole au Québec depuis 1984, pour faire une pause de la vie de tournée. Il s’installe à son chalet de Saint-Adolphe-d’Howard et se met à écrire des épisodes, sans garantie que sa série trouvera preneur.

Claude Meunier : Pour développer le personnage de Ti-Mé, je réfléchissais à mon père, qui m’a profondément marqué. C’était un optométriste brillant, mais assez bizarroïde — il avait des petites manies. Il a déjà peint l’asphalte de son stationnement en bleu, et il s’occupait de ses vidanges de façon incroyable. Ma mère disait qu’il aurait pu les vendre ! Je m’inspirais de lui, de la relation de couple de mes parents aussi. Sauf que quand je parlais de mon projet à mes amis le samedi soir, ils trouvaient ça plate. « C’est l’histoire d’un gars qui tripe sur ses vidanges… »

Mais au fond de moi, je n’étais pas inquiet. À force de faire des shows, une sorte de métronome de rires s’est installé dans ma tête, et quand j’écrivais, j’entendais les gens — je sentais que c’était drôle. Et puis, j’avais confiance en mon producteur, Jean-Claude Lespérance5, qui faisait le tour des réseaux de télé pendant ce temps-là. Il n’a jamais lâché le morceau. 5 Avec Jean Bissonnette, Jean-Claude Lespérance a fondé, en 1989, Les Productions Avanti Ciné Vidéo, devenues depuis Les Productions Avanti-Toast, qui chapeautent encore La petite vie.

Photo : Michel Tremblay

Marc Messier, interprète de Réjean : Ça a été très long avant de trouver un diffuseur. L’humour de Claude m’était familier depuis La fricassée, une émission jeunesse qui jouait à Radio-Canada au milieu des années 70 ; je faisais partie des comédiens, et lui écrivait des sketchs. J’ai toujours saisi d’instinct le comique de son propos. Claude m’avait soumis les premiers épisodes de La petite vie, on avait même organisé des lectures avec d’autres comédiens. Déjà, on voyait que ça marchait. Mais je comprends qu’on puisse hésiter quand on se fait présenter un personnage de femme joué par un homme déguisé en Sagouine, avec un mari qui a l’air de Fidel Castro !

Louise Lantagne, présidente-directrice générale de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) : Quand Avanti a sollicité du financement pour la série à la SODEC6, de mémoire en 1992, j’étais chargée de projet et j’avais été la seule à faire une recommandation positive. Je trouvais les textes géniaux. Mais tous mes collègues à la direction générale du cinéma et de la production télévisuelle étaient contre ce projet. Tous, sans exception. 6 La SODEC s’appelait alors la SOGIC (Société générale des industries culturelles).

Claude Meunier : J’avais reçu une lettre, soit de la SODEC ou d’un autre organisme de soutien à la culture, dans laquelle il était écrit : « La petite vie, c’est un genre d’humour absurde à la Ding et Dong qui est fini maintenant. » C’est le fun en maudit ! TQS et TVA avaient dit non, et Radio-Canada branlait dans le manche. Pour que ça passe, Jean Bissonnette a même tenté de me convaincre de remplacer Serge par une comédienne, d’enlever le lit debout, et d’adopter un style plus près de la sitcom Moi et l’autre. Le projet avait été présenté plusieurs fois, j’avais déjà écrit une douzaine d’épisodes, alors je me suis fâché. « C’est pas compliqué : La petite vie, c’est comme Les joyeux naufragés. Des gens qui vivent sur une île déserte, qui se promènent en talons hauts entre les serpents et qui se font livrer du barbecue, ça se peut pas — mais ça fonctionne quand même à la télé. Mon concept est à prendre ou à laisser. »

Claude Maher, directeur des émissions dramatiques de Radio-Canada de 1990 à 1994 : Radio-Canada était alors une télévision de téléromans et de grosses productions comme Lance et compte, Les filles de Caleb… Il y avait déjà eu des sitcoms, mais le ton et les personnages étaient plus « normaux ». L’écriture de La petite vie innovait complètement. Je ne me souviens plus d’où venait la résistance à l’interne, mais pour ma part, dès ma première lecture des textes, j’ai été emballé. J’aimais l’idée de déranger, d’aller chercher un nouveau public.

Michèle Fortin, directrice des programmes de la télévision générale de la télévision française à Radio-Canada de 1992 à 1994 : Je doutais au début, parce qu’un sketch de 10 minutes présenté aux Lundis des Ha ! Ha !, c’est drôle, mais si ça dure 30 minutes, est-ce qu’on va rire autant ? Claude Maher, dont j’étais la patronne, a fini par me convaincre. On a décidé de placer les 20 épisodes le samedi soir à 19 h 30, juste avant La soirée du hockey, dans la grille automne-hiver 1993-1994. Il n’y avait pas d’émissions populaires sur les autres chaînes à cette heure-là, contrairement à la programmation de soirée en semaine. C’était une production audacieuse, rien de semblable ne s’était fait à la télé. Mais le risque était calculé : si ça ne marchait pas, on la retirait des ondes.

Épisode 3

DE NOUVEAUX VISAGES

L’équipe a un an pour concevoir La petite vie. Première étape : la distribution. Le choix des interprètes est en partie l’œuvre de l’auteur et réalisateur Louis Saia, un vieux complice de Claude Meunier qui, au départ, devait assurer la mise en scène de La petite vie (des raisons personnelles l’obligeront à quitter le navire avant le début des tournages). Il est acquis que Serge Thériault jouera Moman et que Marc Messier sera Réjean. Mais pour les autres, la production fait le pari de choisir des comédiens qui ne sont pas encore dans l’œil du grand public.

Louis Saia : Je trouvais préférable que tous aient à peu près le même niveau de notoriété, pour éviter que certains prennent trop de place. Marc Messier était déjà une star7, mais je savais qu’il ne se mettrait pas plus en valeur que le rôle le commandait. Ensuite, on a misé sur des interprètes capables de jouer la comédie de façon dead serious. Quand on cabotine, qu’on grossit trop le personnage, ça devient vite une farce. Or, dans la vie, on se prend tous un peu au sérieux. 7 Il avait notamment incarné le hockeyeur Marc Gagnon dans la série Lance et compte.

Photos : Michel Tremblay

Guylaine Tremblay, interprète de Caro : Louis Saia me connaissait parce que j’avais joué dans sa pièce Monogamy, à ma sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec. Mais sinon, j’étais vraiment une nobody. Quand j’ai été invitée à faire une lecture des textes aux bureaux d’Avanti, en même temps que Diane Lavallée et Josée Deschênes, qui n’étaient pas connues elles non plus, j’ai failli m’évanouir. Je montais les marches qui menaient au local où nous attendaient Claude Meunier et Serge Thériault, mes idoles, et mon cœur débattait.

Marc Labrèche, interprète de Rénald (alias Pinson) : J’étais à la fois honoré et catastrophé qu’on pense à moi pour la série. Depuis l’adolescence, j’admirais cette génération d’acteurs et d’auteurs qui prenaient la parole avec audace et insolence, et j’avais peur d’être la déception de la troupe.

Diane Lavallée, interprète de Thérèse : J’ai tout de suite été attirée par la naïveté de Thérèse. J’aimais trouver le passage entre la bêtise et l’innocence qui la caractérise. Comme dans l’épisode « Miss Madame », où elle se présente à un concours de beauté. L’animateur lui demande si elle est une femme de tête et elle répond : « Non, moi, je suis plus une femme de queue. Oui, moi, je suis pas le genre à avoir la tête en avant ; je suis plutôt celle qui traîne en arrière ! » Quand je croise des femmes vulnérables comme elle, ça me touche toujours.

Claude Meunier : Thérèse est dans son monde, c’est une poésie. Avec son jeu éthéré, Diane la rendait de manière hallucinante. Les comédiens ont beaucoup apporté à la composition des personnages, sans même le savoir. Quand on faisait des lectures de textes au début, ils charriaient des émotions que je n’avais pas prévues. Par exemple, il y a une scène de l’épisode « Le souper du dimanche » où Rénald est au salon avec « Peupa ». Il essaie de jaser avec lui : « Êtes-vous satisfait de vos coudes ? Pis les genoux, eux autres, ça va ? » Mais Ti-Mé continue de regarder la télé pour ne pas lui parler. Quand on l’a jouée pour la première fois, j’ai senti tellement de tristesse dans les yeux de Marc Labrèche…

Rémy Girard, interprète de Pogo : Pogo — un diminutif de Paul Gauthier, peu de gens le savent — ne devait pas être interprété comme ça. C’était un personnage sérieux à la voix grave, inspiré d’un ami du père de Claude Meunier. Mais à la première lecture, je ne sais pas pourquoi, j’ai pris une petite voix, inhabituelle chez un gars de cette stature : « Salut, mon homme ! » Tout le monde autour de la table s’est mis à rire. Claude a dit : « Tu gardes ça ! » Et il a adapté Pogo à ma façon de le jouer. Ce n’est pas un innocent, sauf qu’il est un peu démuni… Toujours 15 secondes en retard.

Claude Meunier : Serge Thériault a beaucoup influencé Moman en lui apportant un côté neurasthénique, comme si elle avait le poids du monde sur ses épaules. Elle est tannée que Ti-Mé éclate tout le temps pour rien ; c’est lui qui plonge la famille dans l’insécurité. Serge est un acteur tellement extraordinaire que le fait d’endosser un rôle féminin passait comme une lettre à la poste.

Guylaine Tremblay : Il était si crédible qu’un jour, j’ai enfilé un bonnet chirurgical avant de subir une intervention à l’hôpital et un infirmier m’a dit que je ressemblais à ma mère… Je me demandais comment il pouvait bien la connaître, puis j’ai réalisé qu’il me parlait de Serge !

Josée Deschênes, interprète de Lison (alias Creton) : J’ai joué de nombreuses scènes avec Moman, dont une où elle me montrait comment allaiter un bébé, et jamais, jamais je n’ai eu l’impression que c’était un homme. Serge était constamment dans la vérité de la situation — ça a été pour moi une grande leçon d’interprétation.

Photo : Martin Girard pour L’Actualité ; assistant photo : Yan-David Tina ; production : Shoot Studio

Épisode 4

LA CRÉATION D’UN UNIVERS

Parallèlement au casting s’amorce la direction artistique du projet. Décors, musique, costumes, perruques : les artisans doivent traduire visuellement l’écriture absurde de Claude Meunier. Ce dernier leur fournit quelques pistes, pour donner le ton ― il a notamment dessiné les perruques conehead de Thérèse, qu’il veut « très flyée ». Personne ne se fait tordre un bras pour embarquer dans l’aventure : au début des années 1990, tout le monde rêve de travailler avec le Dong de Ding et Dong.

France Signori, maquilleuse : Il y avait une effervescence, une aura autour de lui. C’était grisant d’assister à l’émergence d’artistes qui amenaient une nouvelle forme d’humour, un peu champ gauche.

La maquilleuse France Signori, avec Claude Meunier et Serge Thériault. (Photo : Michel Tremblay)

Josée Fortier, conseillère à l’écriture et metteuse en scène : Quand je repense à cette époque, j’ai en tête l’image d’un grand tourbillon. J’avais acquis de l’expérience à la mise en scène à Samedi de rire8, auprès d’Yvon Deschamps, et à un moment donné, Claude m’appelle pour remplacer Louis Saia. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans sa troupe, avec entre autres la mission d’imaginer le mouvement des comédiens dans le décor (je travaillais beaucoup avec des petits bonshommes que je déplaçais). Franchement, on était totalement inconscients du succès à venir. On ne faisait pas ça pour être populaires, mais pour le pur plaisir de participer à une création inédite. 8 Une émission d’humour inspirée de Saturday Night Live, diffusée de 1985 à 1989 à Radio-Canada.

Pierre Séguin : Tout le monde voulait ajouter son grain de sel à ce projet complètement débile. Le fameux remote bricolé par Ti-Mé9, avec une antenne et des pitons, ce n’est pas Claude Meunier qui a pensé à ça ; c’est le responsable des accessoires. Il y avait une volonté collective de pousser plus loin l’univers déjanté, clownesque de l’auteur. 9 Grâce auquel Popa fait exploser un sac de patates dans l’épisode « Prise d’otage », entre autres.

Luc Gilbert : Les téléspectateurs ne le réalisent pas tous, mais il y a plusieurs segments musicaux dans La petite vie, notamment entre les scènes. Claude m’avait lancé tout un défi : il voulait de l’orgue ! Parce que ça faisait quétaine. À une époque, c’était la mode d’avoir un orgue électronique dans son salon. De mon côté, je souhaitais quand même que ce soit à la hauteur d’un bon musicien, alors j’ai composé des airs jazz dont je suis encore fier aujourd’hui. Ma grande réussite reste toutefois « Le rap des tarés », chanté par Caro, qui aurait fait un hit écœurant à la radio, selon moi. Le critique musical Claude Rajotte trouvait la chanson super bonne. Mais Jean-Claude Lespérance n’a pas voulu, et je suis resté un peu amer de ça.

Carole Paré, co-conceptrice des décors, avec Pierre Labonté : On avait la mission de créer l’appartement d’un couple dont le décor n’avait pas changé depuis son mariage. Il ne nous appartenait pas de « faire le comique du show », nous avait dit Claude Meunier, mais en même temps, on sentait qu’il ne fallait pas être trop réaliste. Juste un peu à côté de la coche. Au départ, on avait colorié la maquette de l’appartement tout en beige, parce qu’au fond, on la trouvait triste, cette histoire de famille. Mais comme Claude voulait du joyeux, on a attribué une couleur différente à chaque pièce. Puis, pour la cuisine, j’ai pensé à une tapisserie avec un imprimé de salade de fruits. La maquette était très petite, j’avais seulement l’espace pour faire des bananes et des cerises… Sauf que moi, j’avais aussi prévu des ananas, des kiwis, des oranges, toutes sortes d’affaires ! J’ai dû en faire le deuil ; tout le monde tripait sur le dessin original.

Suzanne Harel, conceptrice des costumes : J’ai eu le souci, dès le début du processus de création, de ne pas ridiculiser les personnages. De les magnifier. Dans les années 80, j’avais eu une phase Laura Ashley — je me faisais de longues robes, des tabliers de grand-mère avec des fleurs, et ça a servi d’inspiration pour les 26 jaquettes de Moman. Claude m’avait d’abord demandé de l’habiller avec du « linge ordinaire de femme » — des tailleurs, des robes, etc. ―, mais j’avais peur que Serge ait l’air d’un travesti. Claude a résisté un peu, puis il a fini par accepter mon idée.

Photos : Michel Tremblay

Claude Meunier : C’était tout un défi de transformer un homme en femme, et Suzanne a eu le génie de cacher Serge avec des jaquettes. Personne ne le remarque, mais dans le générique d’ouverture, les cheveux de Moman dépassent de sa capine et elle est très maquillée. Ça n’allait pas. On l’a asexuée davantage en enlevant le rouge à lèvres et en lui faisant porter un bonnet plus couvrant.

Rachel Tremblay, perruquière : Dans le générique, on peut aussi observer que Réjean est moins roux que dans les épisodes. C’est parce qu’au moment d’essayer la première mouture de sa perruque, Marc Messier m’a dit : « Rachel, je suis célibataire ! Je pognerai jamais avec une tête comme celle-là ! » J’ai téléphoné à Claude Meunier pour l’avertir que Marc trouvait sa perruque trop rousse. Mais au lieu de me demander d’atténuer la couleur, il m’a dit de l’accentuer ! Marc a dû regretter de s’être plaint…

Marc Messier : Le Revel à l’orange ! J’ai peut-être dit ça à Rachel, je ne me souviens plus. Quand on fait de la comédie, il faut assumer d’avoir l’air fou. J’ai joué 3 322 fois dans le spectacle Broue avec une tuque, une camisole et deux bières en dessous des bras. Après ça, il n’y a plus grand-chose qui me dérange !

Josée Deschênes : J’ai beaucoup travaillé avec Suzanne Harel pour construire mon personnage. Au début, elle m’avait conçu des ensembles standards — chemisier blanc, tailleur rouge, bas de nylon couleur chair. Mais je me trouvais trop parfaite par rapport aux autres membres de la famille. Un jour, j’ai raconté à Suzanne que ma mère, une Saguenéenne fier-pet, agençait son rouge à lèvres, son sac à main et ses souliers à ses tailleurs. Ses yeux sont devenus ronds comme des trente sous : « Ah, mon Dieu, c’est ça qu’on va faire ! On va te saucer dans la même couleur ! » C’est là qu’est née Lison.

Marc Labrèche : Claude Meunier m’avait dit : « Rénald, c’est un petit monsieur qui a sa petite sacoche et qui se tient droit, les coudes serrés, serrés le long du corps. » Sa garde-robe m’a vraiment aidé à trouver la note sur laquelle l’interpréter : pantalon à plis, bas beiges, souliers beiges, cravate beige.

Rachel Tremblay : C’était la mode des permanentes dans les années 90, et j’avais brossé les frisettes de sa perruque vers l’arrière…

Marc Labrèche : Ce n’était rien pour l’arranger ! En même temps, ça reflétait bien l’idée du « mouton beige » de la famille.

Épisode 5

UN SUCCÈS À RETARDEMENT

Le tout premier épisode, « Le voyage à Plattsburgh », est diffusé le samedi 16 octobre 1993. Les téléspectateurs sont au rendez-vous ― selon le palmarès BBM, La petite vie se hisse au cinquième rang des cotes d’écoute pour cette semaine-là. Mais l’œuvre reçoit tout de même un accueil mitigé.

Thérèse Parisien, journaliste et chroniqueuse télé : Je tenais une chronique à l’émission Les matins de Paul Houde, à CKAC, et l’animateur m’avait demandé de décrire cette bibitte qu’était La petite vie. J’ai répondu quelque chose comme : « C’est la famille Plouffe, mais sur l’acide ! » C’était en rupture totale avec tout ce qui se faisait à ce moment-là. Comment allait réagir la madame qui regardait Cormoran ?

Marc Messier : Le lendemain de la première, je me suis rendu à mon dépanneur de quartier, qui était aussi celui de Claude. Le propriétaire m’a dit : « Je vous ai vu hier soir à la télévision. Vous aviez l’air d’un idiot, et M. Meunier aussi. Vous devriez faire attention à vos choix de personnages, c’est mauvais pour votre carrière ! » J’ai appelé Claude, pris d’un énorme doute : « Nous autres, on trouve ça ben drôle, mais as-tu pensé que le monde ne les pogne peut-être pas, nos jokes ? »

Pierre Séguin : C’était l’époque où Louise Cousineau régnait en maîtresse sur l’univers des critiques de télévision — tous les réseaux lisaient ses chroniques dans La Presse pour juger de la viabilité d’une émission. On était stressés parce qu’elle n’avait pas réagi tout de suite10 après le premier épisode. 10 Sa chronique, dithyrambique, est parue le 30 octobre 1993 sous le titre « Merci Popa, merci Moman ».

Le réalisateur Pierre Séguin, avec Marc Labrèche et Josée Deschênes. (Photo : Michel Tremblay)

Josée Deschênes : La petite vie était enregistrée devant public et lors des premiers tournages, ça ne riait pas fort quand j’avais des répliques. Je n’avais pas le capital de sympathie qui vient avec la notoriété, et certains ne comprenaient pas trop le concept non plus. Il a fallu quelques épisodes avant que les gens apprivoisent les codes de cet univers burlesque et s’attachent aux personnages.

Diane Lavallée : Puis, à un moment donné, après quelques semaines, ça a été comme une bombe11 ; on ne parlait que de notre émission autour de la machine à café. On nous racontait que les urgences étaient désertes à l’heure de diffusion. Même chose pour les restaurants. 11 Les cotes d’écoute de la série ont progressé pendant le premier automne en ondes, mais c’est à l’hiver 1994 qu’elles ont franchi le cap des deux millions de téléspectateurs, selon la maison BBM.

Photo : Michel Tremblay

Guylaine Tremblay : On s’est mis à m’interpeller dans la rue : « Heille, c’est toi, le p’tit toupet dans le show à Meunier ! » Je continuais de jouer au théâtre en parallèle, et certaines productions retardaient l’heure du début de la pièce pour ne pas commencer en même temps que La petite vie.

Carole Paré : Contrairement au début, les antiquaires nous ouvraient toute grande leur porte quand on venait magasiner des accessoires pour la série. Apparemment, l’émission avait suscité un engouement pour les objets des années 50, comme dans le décor des Paré. Même les demandes les plus folles étaient bien accueillies. Un jour, on a eu besoin d’un convoyeur industriel pour créer du mouvement dans le paysage pendant que Moman et Popa roulaient en voiture, et le propriétaire de l’entreprise s’est décarcassé pour nous aider à réaliser notre projet.

Michèle Fortin : Je ne m’attendais pas à un tel succès. C’est bien difficile de prévoir ce qui va marcher à la télé. Mais en voyant l’engouement, on a décidé, dès l’automne 1994, de déménager la série du samedi au lundi soir, à 19 h 30 ― soit une des cases horaires les plus prisées. Comme Claude Meunier n’avait pas terminé l’écriture de la deuxième saison, on a diffusé des reprises en attendant, et La petite vie s’est retrouvée malgré tout au sommet du palmarès des émissions les plus populaires12. Les 13 nouveaux épisodes ont commencé à être diffusés en janvier 1995. Si Claude nous en avait proposé 30, on les aurait tous achetés ! 12 Les rediffusions de l’automne 1994 ont battu des records pour une émission en reprise, avec un auditoire oscillant entre 2,5 et 2,8 millions de personnes, selon BBM.

Claude Meunier : J’étais heureux que les gens embarquent. Mais en même temps, j’avais très peur que ça s’arrête. Je n’avais jamais été choyé par la critique. On avait dit de Paul et Paul13 que c’était une bande de morons ; de Ding et Dong qu’ils étaient des innocents ; de ma pièce Les voisins, coécrite avec Louis Saia, que c’était un mauvais téléroman… Je m’étais tellement fait ramasser que je demeurais très nerveux à chaque épisode. J’avais l’impression que les chroniqueurs m’attendaient dans le détour. 13 Trio d’humoristes auquel Claude Meunier a appartenu, avec Serge Thériault et Jacques Grisé, de 1976 à 1981.

Épisode 6

LA CONSÉCRATION

À sa deuxième saison, La petite vie devient un phénomène de société, fracassant à répétition les records d’écoute et rassemblant régulièrement plus de la moitié de la population francophone canadienne. L’épisode « Réjean reçoit », diffusé le 20 mars 1995, attire 4 098 000 amateurs, selon la maison de sondage BBM ― un exploit dont la presse parlera longtemps. Louise Cousineau prévoit un douloureux « état de manque » lorsque Claude Meunier annonce, en avril 1995, que la série sautera une année de télé pour ne revenir qu’à l’automne 1996, avec la troisième saison.

Pierre Saint-Cyr, régisseur de plateau : C’était un train qui filait à 300 milles à l’heure. Il y avait deux répétitions de 4 heures pendant la semaine, puis une journée d’enregistrement d’au moins 12 heures où on répétait trois fois, avant de se produire devant deux auditoires différents dans la même soirée. De l’extérieur, on avait peut-être l’air d’une gang de clowns sur le party, mais dans les faits, on travaillait comme des fous. Pour garder les spectateurs dans la salle bien accrochés, on avait intérêt à ne pas refaire les scènes 10 fois.

Photo : Michel Tremblay

Pierre Séguin : Dans une sitcom, il faut que les gens dans leur salon rient des mêmes choses que ceux qui assistent à la représentation en direct ; ça oblige l’équipe technique à être constamment à l’affût pour choisir les bonnes prises de vue quand le public réagit à une réplique ou à l’expression d’un comédien. On était donc à la seconde près. C’était très, très stressant.

Claude Meunier : Je modifiais les textes après chaque répétition durant la semaine, avec l’aide de Josée Fortier, ma meilleure critique. Elle a toujours été capable d’être franche quand c’était moins bon, alors que d’autres n’osaient plus, peut-être parce que j’avais du succès. Puis, pendant le premier show devant public, je notais les jokes qui marchaient moins bien et, à la pause du souper, avant la deuxième représentation, j’ajustais des passages pour que ce soit plus drôle. Ça obligeait les comédiens à réapprendre leurs répliques super rapidement. J’étais peut-être un peu fatigant, par bouts !

Bernard Fortin, interprète de Rod : On avait de la pression, parce que Claude est un premier de classe, un perfectionniste. Il fallait être très scolaire dans la proposition, ne rien improviser. C’est lui qui décidait de la moindre modification dans le rythme d’une phrase. Il faut dire que la comédie, c’est très musical ; tu ne peux pas changer un mot, au risque de faire tomber le gag.

Pierre Saint-Cyr : Claude était tellement tendu qu’il entrait presque en transe — même son regard était différent. Il marchait de long en large en replaçant sa barbe et sa casquette sans arrêt. Si les retouches de maquillage ou les changements de costume tardaient trop, il s’énervait : « Envoye, qu’est-ce qu’on attend, on va perdre le public ! »

Josée Fortier : C’est un anxieux qui n’a aucune patience, aucune ! Je ne voulais pas qu’il assiste aux réunions de production, parce qu’elles avaient tendance à être longues. Il aurait pogné les nerfs. Mais il faut dire que sa situation était particulière : comme il jouait aussi dans la série, il entendait toujours ses textes. Et l’humour, c’est ce qu’il y a de plus difficile à écrire, je vais le maintenir jusqu’à ma mort.

Josée Fortier, conseillère à l’écriture et metteuse en scène. (Photo : Michel Tremblay)

Pierre Saint-Cyr : En même temps, il y avait une immense complicité entre nous. On a eu des fous rires terribles. Les pires, c’étaient Marc Messier et Marc Labrèche. Dans un blooper célèbre tiré de « Miss Madame », Rénald empoigne Réjean dans la cuisine. Lison dit : « Montres-y ton karaté, Pinson ! » Rénald répond : « Je peux pas, je l’ai oublié à la maison, mais je vais le chercher et je reviens tout de suite ! » Les deux gars étaient incapables de faire la scène, on a recommencé cent fois. Ils ont réussi en s’évitant du regard — on s’en aperçoit quand on visionne l’épisode.

France Signori : Imaginez l’atmosphère en studio quand un accessoiriste s’entraîne tout un après-midi à faire avancer un camembert motorisé auquel on a collé des poils14 ! Mais la fois où j’ai ri le plus, c’est pendant « Le rêve de Moman », qui se déroule en partie dans le vaisseau spatial de Star Trek. Ti-Mé était déguisé en monsieur Spock, sauf que durant un changement de costume, le coiffeur et moi, on lui a collé les oreilles à l’envers. Je ne l’ai révélé à Claude que des années plus tard… 14 Dans l’épisode « Le 40e», Bobonne et Momo, les amis français, débarquent chez les Paré avec un fromage si vieux qu’il se promène tout seul sur la table de cuisine.

Carole Paré : Cet épisode-là était particulièrement extraordinaire. Pour réaliser la planète Pâté chinois, on avait commandé un camion entier de pommes de terre en flocons. Le hic, c’est que les comédiens devaient marcher là-dedans ; ça colle, des patates Shirriff ! Notre autre exploit est le lac dans l’épisode « Pêche-shower ». On avait monté en studio une piscine hors terre, assez grosse pour accueillir une chaloupe, dans laquelle on avait versé trois pintes de lait pour brouiller l’eau, comme dans un lac. Un pauvre accessoiriste a passé la journée dedans… J’étais terrorisée à l’idée que la toile perce !

Richard Therrien, chroniqueur télé au journal Le Soleil : Il y avait une ambiance du tonnerre sur ce plateau. Je le sais pour avoir assisté à quelques enregistrements quand j’étais journaliste à TV Hebdo. La camaraderie au sein de l’équipe était palpable, autant entre les techniciens que les acteurs, et l’auditoire était emballé ; pas besoin d’ajouter de faux rires au montage, comme c’est le cas parfois dans d’autres comédies de situation.

Carole Paré : Un soir, tous les hommes du public sont arrivés déguisés en Popa, avec des sacs de poubelle, tandis que les femmes portaient des jaquettes et des capines. Certains se prosternaient à genoux devant le décor ! Ça, c’était le top.

Photo : Michel Tremblay

Claude Meunier : C’était comme un voyage, on décollait. On a parfois eu des enjeux liés aux problèmes de Serge15, mais on s’organisait pour enregistrer les épisodes où il était très présent en début de saison, quand il était plus en forme. Une seule fois, j’ai dû redistribuer ses répliques parmi les autres comédiens, dans « La guerre des clans ». Sinon, on avait tellement de plaisir qu’au bout de la troisième saison, qui devait être la dernière, on s’est dit : « On peut pas s’arrêter là, c’est trop le fun. » 15 Serge Thériault a été admis en cure de désintoxication à l’automne 1996, pendant l’enregistrement de la troisième saison.

Épisode 7

LA NAISSANCE D’UN MYTHE

La quatrième saison est diffusée à l’automne 1998 et se termine le 30 novembre, soir d’élections provinciales. Encore une fois, les cotes d’écoute sont prodigieuses, battant à plate couture celles des autres productions. Sur le coup, Claude Meunier ne ferme pas la porte à une suite, mais il se rend compte au fil des mois qu’il n’entend plus les voix des personnages dans sa tête. La source s’est tarie, le décor est remisé. Par contre, La petite vie ne disparaîtra jamais du paysage culturel québécois : elle n’aura de cesse d’être rediffusée (12 fois en 25 ans), gagnant chaque fois de nouvelles générations de fidèles.

Rachel Tremblay : Je commençais ma carrière comme perruquière quand Suzanne Harel est venue me chercher pour faire la série, et ça m’a mise au monde. J’ai appris que j’aimais créer des personnages, au-delà des perruques. Ce sont des petits bouts d’âme qu’on leur donne. Personne, pas même mes enfants et petits-enfants, n’a jamais touché aux coiffures des personnages de la série — dont celles de Thérèse, mon plus grand défi. Je mettais 24 heures à monter ses longs cheveux blonds sur bigoudis ! Pour moi, ce sont des reliques sacrées.

Josée Deschênes : La série m’a sortie de l’anonymat — on m’en a offert, des cretons, à l’épicerie et au restaurant ! Quand tu touches les gens par le rire, ils deviennent vite familiers avec toi, comme si tu étais leur amie. Mais dans le milieu, ça a été une arme à double tranchant, parce que certains producteurs avaient de la misère à m’imaginer autrement qu’en grande nounoune cute. On m’a proposé bien des rôles de Lison, que j’ai tous refusés. J’ai dû travailler fort pour montrer que je pouvais faire autre chose.

Marc Labrèche : Grâce à La petite vie, j’ai senti pour la première fois que je faisais partie de la famille professionnelle de mon père16. Ce n’est pourtant pas que je la cherchais, cette place. J’avais même tout fait pour l’éviter, parce que je ne voulais pas avoir l’air d’une pâle copie de mon père. Mais en constatant la réaction incroyable du public, à qui la série semblait faire du bien, j’ai jeté les armes : « OK, j’ai peut-être ma place, moi aussi. » 16 L’acteur Gaétan Labrèche.

Louise Lantagne : Je suis passée de la SODEC à la direction des émissions dramatiques à Radio-Canada quand La petite vie s’est terminée. J’ai soutenu d’autres créations de Claude Meunier, dont Détect inc., diffusée en 2005, mais ça n’a pas fonctionné. J’ai l’impression que Claude est devenu prisonnier de son immense succès. On ne lui accordait pas le droit d’écrire autre chose. Pas même des émissions spéciales17 de La petite vie ! Chacun avait son opinion sur ce que ça aurait dû être. Il a été dépossédé de son œuvre, en un sens. 17 Il y en a eu trois : Le bogue de l’an 2000, diffusé en 1999 ; Noël chez les Paré, en 2002 ; et Noël Story, en 2009.

Claude Meunier : La petite vie est certainement ce que j’ai le mieux réussi. Mais après, j’avais encore des choses à dire comme auteur, je voulais explorer différents registres. Je l’ai fait entre autres dans la série Adam et Ève, diffusée en 2012 à Radio-Canada, et dans Le grand départ, un film sorti en 2008 dont je suis fier. Malheureusement, chaque fois que j’allais ailleurs, je me faisais varloper. On ne me laissait aucune chance. J’ai fini par en faire mon deuil. Je n’écris pas pour plaire à trois millions de personnes ; j’écris ce que j’ai le goût d’écrire.

Richard Therrien : J’ai été de ceux qui ont vivement critiqué certaines émissions spéciales de La petite vie et le Ti-Mé Show, en 2015. J’ai beaucoup de respect pour Claude Meunier, mais j’avais l’impression qu’il essayait de faire revivre La petite vie sans arriver à être aussi bon qu’avant, et ça me paraissait un peu pathétique. En même temps, ses cotes d’écoute ont toujours été excellentes — ses fans étaient et sont encore au rendez-vous.

Sébastien Gagné, fondateur de la communauté Répliques classiques de La petite vie : J’ai 36 ans et en 30 ans, je n’ai raté quasiment aucune diffusion télé de l’émission, y compris les reprises le samedi soir. C’est indémodable. Le groupe que j’ai fondé sur Facebook juste avant la pandémie compte à ce jour 23 400 membres, et leur âge varie de 20 à 100 ans ! On s’amuse à échanger des répliques et à partager toutes sortes de choses liées à la série. Certains ont même des tatouages — la tapisserie de la cuisine, un Rénald qui dit : « Je ne suis pas cheap »…

Monic Lamoureux, coproductrice de l’émission avec Patricia Blais : La folie des fans n’a pas de fin. Il y a eu des mariages sur le thème de La petite vie, des fêtes avec des tablées de pâté chinois et de Château Ragoût18. Le décor est devenu aussi iconique que les personnages. En particulier les cerises et les bananes. Et ce, même si on a toujours refusé d’exploiter la marque — les produits dérivés sont rares, je dis non à presque tout. 18 En 2013, pour souligner les 20 ans de la série, deux vins ont été lancés à la SAQ, le Château Ragoût et le Clos de Thérèse, en référence aux vins maison concoctés par Réjean dans un épisode de la première saison.

Nathalie Drolet, gagnante de l’émission spéciale consacrée à La petite vie au jeu-questionnaire télévisé Tous pour un, en 2007 : J’ai déjà su par cœur les dialogues des 59 épisodes des quatre saisons. Quand je m’entraînais pour Tous pour un, je pouvais même dire quel motif arborait la jaquette de Moman dans telle scène, quels numéros étaient inscrits sur les boules de loterie dans l’épisode où Rod était présentateur à la télé… Je ne me tanne jamais de cette écriture hyper-rythmée, de la relation amour-haine entre les personnages. Je découvre encore des choses en réécoutant l’émission.

Marc Messier : C’est fascinant que la série ait su rassembler toutes les classes sociales. Chacun y trouvait son compte, qu’il y voie une caricature sociale ou simplement des personnages amusants. Le ton n’était pas agressif, heurtant. Tellement au 10e degré que personne ne se sentait attaqué. Par contre, je pense qu’on a tué des prénoms… Qui voudrait baptiser son enfant Réjean ou Thérèse aujourd’hui ?

Louise Lantagne : L’émission pèse sur bien des pitons de l’identité québécoise. À commencer par Moman, qui est jouée par un homme sans qu’on en fasse de cas. Pour moi, ça parle de la force de la mère québécoise dans l’imaginaire collectif. Des Émilie Bordeleau qui portaient leur famille à bout de bras. Par ailleurs, Claude Meunier ne s’est jamais moqué des Paré. Il les aime tels qu’ils sont. Ce regard affectueux posé sur leur humanité explique en partie pourquoi on s’est tant attachés à eux.

Louis Saia : À mes yeux, La petite vie est une fable sur la névrose ordinaire, sur le sentiment de vide, sur l’incommunicabilité entre les gens. On marche tous dans des sentiers parallèles sans jamais se rejoindre. On rit en écoutant la série, mais en réalité, ce rire est cathartique — il sert d’exutoire.

Guylaine Tremblay : Cette histoire part d’un fond terriblement vrai qui a touché le public. Je pense par exemple à l’épisode « La thérapie de Caro », dans lequel elle prend son bain avec son père pour tenter de régler ses problèmes relationnels. Pour moi, cette scène est parfaite. Quelle adolescente de ma génération n’a pas ressenti à un moment donné l’éloignement de son père ?

Photo : Michel Tremblay

Thérèse Parisien : L’écriture de Claude Meunier est comme une aiguille qui pique à la bonne place. Heureusement que c’est drôle — sinon, ça ferait trop mal. L’auteur nous jette gentiment au visage notre incapacité à avoir de vraies conversations avec les membres de notre famille, à parler de nos émotions. Ses personnages sont fuyants comme des cochons graissés ! Pourtant, malgré leur dysfonctionnement, c’est un noyau dur.

Claude Meunier : Depuis « Le party plate », un sketch que j’ai écrit à 19 ans et qui est devenu plus tard le début du deuxième acte de la pièce Les voisins, je ne parle que d’une chose : les rapports au sein des couples et des familles. Quand j’étais jeune, j’écoutais mes parents et leur entourage discuter, et ça me déprimait. Ça m’angoissait, même. Je trouvais qu’ils ne se disaient jamais rien. Ça s’est d’abord traduit avec dureté dans mon écriture. Dans Les voisins, où on retrouve sous d’autres traits plusieurs personnages de La petite vie, dont Thérèse et Ti-Mé, j’étais sans pitié.

Puis, j’ai vieilli et je me suis rendu compte qu’on ne peut pas sortir de la famille. C’est un lieu de crises tout en étant celui où on est le plus soi-même. La petite vie reflète l’évolution de ma pensée à ce sujet, et aussi l’influence des gens que j’aime, comme Marc Messier et Serge Thériault, qui sont très drôles. J’étais devenu plus joyeux quand j’ai écrit la série. Ça fait que même si les Paré se rejettent, se comprennent plus ou moins, agissent de manière égoïste, ils ont besoin les uns des autres. Ils s’aiment. En ce sens, c’est fondamentalement optimiste : quoi qu’il arrive, à la fin, tout le monde se dit à demain.

De retour, 30 ans plus tard Claude Meunier a souvent répété qu’il ne replongerait plus dans l’univers de La petite vie. C’était sans compter sa très persuasive coproductrice, Monic Lamoureux, qui n’en revenait pas des cotes d’écoute des reprises, année après année (un épisode a même frôlé le million de téléspectateurs en janvier 2021). « Claude, pourquoi tu ne ferais pas le cadeau de nouveaux épisodes à tes fans, pour les remercier d’être aussi fidèles ? C’est la pandémie, t’as rien à faire ! » L’argument a atteint la cible. L’auteur s’est mis à imaginer ce que seraient devenus ses personnages principaux 30 ans plus tard, et les vannes se sont rouvertes. Assez pour produire six demi-heures dont le tournage s’est terminé en juin, et qui seront présentées à Radio-Canada au cours de la saison 2023-2024. Est-ce final bâton, cette fois ? Claude Meunier assure que oui… mais Monic Lamoureux, qui a dépensé une fortune au fil du temps pour conserver les décors, n’abdique pas. « Le lit, la table, les meubles, je suis incapable de m’en défaire ― ils sont retournés à l’entrepôt. La petite vie est une histoire incomparable, plus grande que nature, à laquelle il faudra donner un autre souffle plus tard. »

Cet article a été publié dans le numéro de septembre 2023 de L’actualité.