La rentrée littéraire en 6 nouveautés

Ils ont existé pendant si longtemps, ces manuels de la parfaite épouse ! Voilà une riposte à la fois sympathique et bien assumée, avec quelques détours qui suscitent une réflexion sur la vie à deux. Dix-sept textes de plumes différentes : Martine Delvaux, Mélodie Nelson, Patrick Watson et l’artiste queer Eli Tareq El Bechelany-Lynch, notamment. On plonge dans cette courtepointe littéraire avec curiosité et on en ressort assurément diverti… et peut-être même grandi ! (Marchand de feuilles, 224 p.)