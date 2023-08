La rumeur du ressac remporte le prix Robert-Cliche 2023

L’histoire

Après le décès de Suzanne, Martin, son conjoint, et Léa, leur fille, partent déposer ses cendres à l’endroit où Suzanne et Martin ont été si heureux, dans les îles Haida Gwaii, au large de la Colombie-Britannique. Six ans plus tard, Martin et Léa, devenue une ado, habitent le petit village fictif de Saint-André-sur-Mer, dans le Bas-du-Fleuve. Mais Suzanne est toujours présente entre eux : le deuil, qui s’accroche, menace de créer une brèche dans leur relation.

(VLB éditeur, 184 p., en librairie dès ce mercredi 9 août)

Trois bonnes raisons de lire La rumeur du ressac

1 Le roman aborde délicatement la question de la santé mentale Pour Léa et Martin, le suicide de Suzanne est difficile à comprendre. Comment souffre-t-on au point de vouloir quitter définitivement ceux qu’on aime le plus ? En donnant la parole à ceux qui restent, en leur permettant d’exprimer autant leur colère que leur désarroi devant la situation, l’autrice aide le lecteur à constater l’ampleur des ravages que ce type de deuil peut causer. Elle prend soin aussi de définir Suzanne autrement que par la maladie, la mettant en lumière dans ses bons moments, heureuse et épanouie : une mère aimante, une artiste accomplie et une amoureuse complice.

2 L’idée du voyage comme outil de réparation du deuil est intéressante Martin et Léa, qu’ils soient ensemble ou séparés, font de la route : de Montréal à la Colombie-Britannique, de Percé au Bic, ils arpentent le territoire pour se détacher de leur tristesse, pour rendre hommage, pour se rebeller… toutes les excuses sont bonnes ! Le périple aux îles Haida Gwaii est particulièrement touchant. Même si le voyage incarne le mouvement, il s’agit ici d’un arrêt dans le temps où Martin se souvient de sa belle Suzanne. Plus tard dans le roman, Léa prendra la route sans l’accord de son père, une façon à elle de panser ses propres blessures.

3 L’autrice arrive à incarner brillamment deux états d’âme distincts C’est un réel défi de présenter deux points de vue, celui d’un père et de sa fille, dans une situation aussi complexe que celle entourant le décès de Suzanne. L’autrice y parvient en donnant une fougue mal canalisée à Léa et en laissant à Martin un espace de réflexion plus contemplatif, plus nuancé aussi. Elle offre ainsi la possibilité d’explorer deux façons opposées de vivre un deuil, ce qui confère une certaine profondeur à l’histoire.

