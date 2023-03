Le livre du mois : Ce qui est tu, de Caroline Dawson

Un peu plus de deux ans après la publication de l’excellent roman Là où je me terre (Les Éditions du remue-ménage, 2020) — qui a remporté le Prix littéraire des collégiens et figuré parmi les 20 livres les plus empruntés à BAnQ en 2022 —, l’écrivaine retourne dans ses souvenirs pour offrir ce recueil de poésie. L’objectif ? Tricoter des ponts entre la jeunesse de la maman et celle du fils, raccommoder ce qui reste de l’enfance immigrée où l’impression constante d’être différente obscurcissait le bonheur du quotidien. L’œuvre prend également la forme d’un hommage à Paul, ce fils qui aime tant les bibittes, par l’intermédiaire de multiples références à des insectes.