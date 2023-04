Le roman du mois : À la croisée des chemins, tome 1, de Louise Tremblay d’Essiambre

Selon nos envies de lecture, certains romans historiques parviennent à nous immerger dans une époque en fournissant une abondance de détails précis. Dans le cas de La dérive, le fait historique habille la fiction, et non l’inverse. Louise Tremblay d’Essiambre saupoudre subtilement une dose de réalisme adaptée à l’époque (ici, les années 1940), sans y ajouter trop d’éléments. Il demeure tout de même intéressant de lire sur le métier de standardiste et sur l’arrivée du téléphone dans les maisons. Mais on sent bien le désir de nous divertir avant tout.