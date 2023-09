Le roman du mois : En dehors de la gamme, d’Anne Cathrine Bomann

Ce trouble est caractérisé par une souffrance qui ne se résorbe pas dans les délais habituels après la mort d’un être cher. Reconnu depuis 2022 par l’outil diagnostique utilisé par les professionnels de la santé mentale, le deuil persistant (ou compliqué) soulève une question essentielle : le deuil est-il une maladie ? C’est sur ce point que débattent les chercheuses. Et la réponse s’avère fort importante pour l’entreprise pharmaceutique qui pourrait récolter des millions grâce à son nouveau médicament. Souvent abordé en littérature, le deuil est plus rarement examiné sous l’angle médical, et c’est ce qui rend la prémisse de ce roman si accrocheuse.