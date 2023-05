Le roman du mois : Les manquants, de Marie-Ève Lacasse

Rapidement, on sent l’ambiance du roman noir envahir l’histoire : des secrets bien enfouis, des rivalités inavouées, des tensions amoureuses lourdes de conséquences… Tour à tour, à la manière d’un roman choral, Claire, Joan et Hélène, amies depuis l’université, fournissent au commissaire des détails à propos de leur amitié et de leur relation avec Thomas. Que ce soit dans le détachement de l’une ou dans l’acharnement de l’autre, Marie-Ève Lacasse a réussi à imposer une lourdeur glauque à l’œuvre. Elle y aborde d’étonnants tabous, comme le dilemme entre l’espoir du retour de Thomas et le soulagement qui vient avec l’absence d’une personne qu’on n’aime plus.