Le roman du mois : Nuit de combat, de Miriam Toews

Il pourrait être tentant de commencer par Ce qu’elles disent (2019), dont l’adaptation cinématographique vient de remporter un Oscar, mais Nuit de combat s’avère plus drôle et plus touchant. Comme une maison, l’œuvre de Toews peut être visitée à notre guise, selon les pièces qui nous intéressent. Certains grands thèmes — l’enfance mennonite, la santé mentale, le suicide — apparaissent parfois en trame de fond, parfois à l’avant-plan. La traduction sans faille de Paul Gagné et de la regrettée Lori Saint-Martin (Nuit de combat est le dernier roman qu’elle a traduit) contribue à préserver cette cohésion dans l’univers de Toews, même en français.