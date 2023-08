Le roman du mois : Rose à l’île, de Michel Rabagliati

Bien que Paul ait connu certaines de ses aventures dans les Laurentides et à Québec, c’est à Montréal que son auteur préfère le faire vivre. Alors que la ville telle qu’il l’imagine est dense, Michel Rabagliati esquisse ici plutôt sobrement les grands espaces (on devine qu’il s’agit de l’île Verte, même si elle n’est jamais nommée). Le ciel infini, les berges désertes, le fleuve calme ; les dessins du roman brossent un portrait magnifique de la région. Ce qui étonne, ce sont les nombreuses pages sans texte, où le dessin raconte tout. On s’y accroche les yeux, peu pressé de poursuivre, immergé dans le paysage.