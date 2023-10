Le roman du mois : Un lac le matin, de Louis Hamelin

Autant dans les descriptions de la faune et de la flore entourant l’étang que dans l’énumération des tâches quotidiennes (bûcher, creuser, chasser et pêcher), on sent une belle langueur qui incite le lecteur à ralentir pour savourer chaque phrase. Les balbuzards, les aigrettes et les tortues peintes colorent le récit et nous donnent l’impression d’être en pleine nature. Les balades en canot et les péripéties qui en découlent sont, elles aussi, bien imagées. Même s’il ne s’agit pas d’une suite, ce roman s’inscrit dans la lignée du livre précédent d’Hamelin, Les crépuscules de la Yellowstone, qui s’intéresse au peintre, naturaliste et ornithologue John James Audubon.