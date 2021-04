Lecture : 10 auteurs francophones à découvrir ce printemps

Percé, 1969. Un cuirassé mouille tout près du rocher Percé. À son bord, des femmes, toutes vêtues d’habits orange et investies d’une mission plutôt secrète. Touristes et habitants craignent le pire : ces femmes sont-elles dangereuses ? Sur les berges, la jeune Agnès, journaliste devenue shampooineuse en Gaspésie, et sa logeuse, madame Sergerie, observent le tout avec l’envie de commencer dès maintenant la révolution féministe. Et pourquoi pas ? Dans cette histoire décalée, on découvre des personnages à la fois attachants et singuliers qu’on quitte difficilement à la fin du roman. L’auteur a même créé, sur Spotify, une liste musicale au nom du livre afin de donner une ambiance sonore à la lecture. On aime ! (La Mèche, 226 p.)