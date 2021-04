Lecture : 10 traductions à lire ce printemps

en librairie

Djalli, Ingimar, Staffan, Fríðrikur et Olaf fréquentent l’école Saint-François, aux îles Féroé, entre l’Écosse et l’Islande. Le livre trace la trajectoire de leurs vies de la fin des années 1950 au début des années 1990, racontant au passage l’histoire de ces îles de l’Atlantique et certains combats sociaux majeurs, comme l’épidémie de sida. Cette fresque allie magnifiquement les détails historiques et le quotidien de cinq garçons qui deviennent des hommes. Une postface bien costaude conclut l’ouvrage avec une foule de détails sur l’histoire de cet archipel et sur les principaux thèmes du roman. (Traduction d’Inès Jorgensen, La Peuplade, 448 p.)