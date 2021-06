Lectures d’été : 10 livres pour s’évader

Le livre des deux chemins, c’est aussi le titre d’un texte retrouvé dans les sarcophages en Égypte, décrivant les deux trajets — par l’eau et par la terre — que le défunt doit effectuer afin de renaître. Et c’est ce que Dawn, ancienne étudiante en égyptologie et maintenant accompagnante de fin de vie, vivra (métaphoriquement parlant) quand un événement bouleversant la propulsera dans son passé au Caire, où elle déchiffrait des hiéroglyphes. L’imposante brique suit en parallèle deux vies possibles de Dawn : celle en plein désert et celle à Boston, où elle est mariée à un physicien et maman d’une ado. Entre les deux, quel chemin doit-elle emprunter ? Une réflexion intéressante sur les choix qui nous façonnent et, inversement, sur le façonnement de nos choix. (Traduction de Marie Chabin, Actes Sud, 512 p.)