Les 10 meilleures nouvelles séries de 2022

Où la voir ? Apple TV+

En vedette : Adam Scott (les séries Big Little Lies et Ghosted),Patricia Arquette (Otherhood, Boyhood), John Turturro (The Jesus Rolls, la série The Plot Against America), Christopher Walken (la série The Outlaws, Voyage au bout de l’enfer) et plusieurs autres

Qu’arriverait-il si vos vies professionnelle et personnelle étaient complètement dissociées ? C’est la prémisse de cette fascinante série créée par Dan Erickson, où l’entreprise Lumon injecte une puce dans la tête de ses employés pour qu’ils ne gardent aucun souvenir de leur journée de travail. Dans un univers minimaliste composé de longs corridors et de décors rétrofuturistes, Dissociation [Severance ?] épate par ses prouesses de mise en scène (six des neuf épisodes ont été réalisés par le comédien et réalisateur Ben Stiller), en plus de faire une critique très sévère du travail abrutissant et répétitif devant des ordinateurs.