Les 10 meilleurs livres québécois de 2022

On avait apprécié son coup de crayon et son ambiance à l’aquarelle dans Une longue canicule (Mécanique générale, 2017), et on a retrouvé Anne Villeneuve cette année avec ce livre où elle raconte l’enfance et le déracinement de Fadi (un pseudonyme), un immigrant libanais. Ayant fui son pays en raison de la guerre, mais aussi parce que l’homosexualité y est encore taboue, le jeune homme fait partager en toute simplicité ses doutes et ses questionnements. Un roman graphique touchant.

(Nouvelle Adresse, 184 p.)