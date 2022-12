Les 10 meilleurs longs métrages de l’année 2022

Où le voir ? illico

En vedette : Pantea Panahiha (Squad of Girls, la série Once Upon a Time in Iran), Mohammad Hassan Madjooni (The Badger, We Are All Together), Amin Simiar et Rayan Sarlak

Panah Panahi propose une première œuvre teintée d’humour et d’humanité, dans la lignée des longs métrages de son père, l’illustre réalisateur iranien Jafar Panahi présentement emprisonné (et dont nous attendons la sortie du nouveau film Aucun ours en 2023). Ce sympathique road movie au sein d’une famille iranienne très colorée nous présente un subtil portrait de la situation en Iran. Cette touchante comédie tire toute sa force de l’interprétation de ses quatre acteurs principaux et est portée par un scénario savamment dosé.