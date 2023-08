Les 6 meilleurs livres à lire en août 2023

Cette anthologie de poésie est l’excuse parfaite pour plonger dans l’œuvre décapante de l’autrice Maude Veilleux. Textes courts aux images fortes, ses poèmes ne laissent personne indifférent. Étant passée d’une enfance dans un coin ouvrier de la Beauce à une vie d’artiste dans une communauté montréalaise engagée, elle hésite, déchirée, entre ses origines et ce qu’elle incarne aujourd’hui. Le livre permet aussi de découvrir la « génération tristesse », un mouvement artistique auquel on associe Veilleux, où la mélancolie et les amours précaires définissent le spleen de jeunes poètes.

(Marchand de feuilles, 288 p.)