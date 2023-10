Les 6 meilleurs livres à lire en octobre 2023

Quel bonheur que de retrouver l’auteur du Matou et de la série Charles le téméraire, qui n’avait pas publié de roman depuis 2016. Son talent impressionnant pour raconter une histoire ne se dément pas. Quand Philippe décide de fuir sa famille oppressante, il atterrit à Longueuil, où il fait connaissance avec l’urgentiste Romain Bellerose, qui reconnaît en lui les traits de son frère décédé. Au cours de mésaventures (et d’événements joyeux), les deux hommes se rapprocheront. Entourés d’une galerie de personnages habilement composés, Philippe et Romain découvriront dans cette amitié improbable une étonnante richesse qui les changera à jamais. Un roman trop court qui raconte tendrement comment se nouent les liens d’une famille qu’on tricote soi-même.

(Québec Amérique, 304 p.)